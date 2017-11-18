Общественная палата России заступилась за политического вымогателя

02:07 18 ноября 2017 0

Эдуарда Шмонина стесняются называть журналистом даже бывшие приятели Фото: Личная страница Эдуарда Шмонина в Facebook

В деле Эдуарда Шмонина, унижавшего руководство Югры несколько лет подряд, неожиданный перелом. Истекает срок ареста бизнесмена, который открыл округу технологию fakenews. Источник агентства в следственном управлении утверждает, что суд о мере пресечения пройдет в субботу, 18 ноября. Собеседники агентства в прокуратуре утверждают, что он идет в эти минуты.

Особенностью заседания (хоть текущего, хоть будущего) станет позиция Общественной палаты России. Член этого органа Александр Малькевич использовал официальный сайт третьего общероссийского собрания, чтобы защитить распространителя клеветы из ХМАО Эдуарда Шмонина, которого следствие подозревает в организации преступного сообщества с целью вымогательства. За подписью Малькевича комиссия палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций обратилась в Генпрокуратуру с просьбой взять дело на контроль, сообщили «URA.RU» в пресс-службе организации.

За вымогателя из Югры вступился представитель Общественной палат Александр Малькевич Фото: Пресс-служба ОП РФ

По версии правоохранителей, создатель порталов «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра» под прикрытием журналистики организовал преступную группу, и на протяжении нескольких лет вынуждал политиков и предпринимателей автономного округа платить ему деньги. Взамен бизнесмен обещал не публиковать на своих ресурсах оскорбительную информацию про своих жертв. Помимо подозрений в вымогательстве, Шмонин также обвиняется в распространении порнографии и клевете.

Задержание злоумышленника было встречено одобрением в профессиональном сообществе ХМАО. Главный редактор телеканала «ТНТ-Нижневартовск» Джаван Керимов, руководители холдинга «Новости Югры» и телекомпании «Сургутинформ-ТВ», Владимир Меркушев и Вероника Чубенко, утверждали, что-то, чем занимался Шмонин не имеет ничего общего с журналистикой. Эксперт ОНФ, член Союза журналистов России Андрей Рябов называл деятельность «Чиновник.ру» — информационным рэкетом.

Журналистом создателя «Чиновник.ру» называли в своих публикациях лишь ресурсы, аффилированные с оппозиционером Михаилом Ходорковским.

В политической и медийной тусовке региона считают, что история Эдуарда Шмонина попала на уровень Общественной палаты РФ благодаря его прежним спонсорами, лишившимся после ликвидации «Чиновник.ру» площадки для политического влияния. Среди них упоминаются один из действующих депутатов Думы ХМАО, известный любовью к стравливанию муниципальных руководителей, а также крупный предприниматель из Нижневартовска, предоставивший Шмонину для обнародования видеозапись гомосексуальной сцены с участием Вадима Никандрова и засветившийся на одном из других лживых видео.

«URA.RU» удалось связаться с Александром Малькевичем, и выяснить подробнее его точку зрения на уголовное преследование скандально известного югорского предпринимателя.

— Увидел ваше заявление на сайте Общественной палаты, и, надо отметить, в некотором замешательстве. Простите, вы знаете, кто такой Эдуард Шмонин?

— С ним лично я незнаком. Поступило обращение от Эдуарда и его защитников с просьбой обратить внимание на его дело.

В своих материалах Шмонин не гнушался ничем — в одном из пассажей в адрес губернатора Комаровой оскорбил само понятие женственности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— Дело в том, что в профессиональном сообществе Югры Шмонина журналистом не считают. У Шмонина был сайт «Чиновник.ру», у которого не было лицензии СМИ. Он в своих материалах прямым текстом оскорблял губернатора Наталью Комарову как женщину. Удивительно, что такой уважаемый орган, как Общественная палата РФ, вступается за него.

— Давайте проясним: мы не оцениваем человека, плохой он или хороший. Палата же не вышла с плакатами — Шмонин невиновен. Стоит вопрос, почему такая мера в отношении него избрана?

— Следствие видит экономический состав в деле. Многочисленные свидетели — герои публикаций «Чиновник.ру» — утверждают, что Шмонин вымогал у них деньги. Продавал так называемые «блоки на негатив». Соответственно, находясь на свободе, он может оказывать давление на потерпевших.

— Давайте еще раз проясним: палата не говорит, что Шмонин невиновен. К палате обратились официально, а мы обратились в Генпрокуратуру с просьбой взять дело не контроль.

Эдуард Шмонин был взят под арест 5 апреля 2017 года после серии обысков в квартире и офисе. Работавшие с ним над порталом «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра» сообщники заключили соглашение со следствием и дали показания против руководителя. Также против бизнесмена свидетельствуют ряд крупных должностных лиц и политиков. Среди них: директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко, бывший прокурор Сургута Александр Пономарев, экс-депутат Нефтеюганска Евгений Востриков, экс-сенатор Совета Федерации Виктор Пичугов, герой секс-скандала из Нижневартовска Вадим Никандров.