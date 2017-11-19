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Главные новости Свердловской области
02:47  19 ноября 2017 0

На эро-вечеринке в Екатеринбурге пострадала девушка. «Она упала с высоты 4-5 метров»

Вечеринка Bluevelvet в клубе Lynch. Екатеринбург, балаклавы, маски, шоу, blue velvet
Никаких травм девушка из-за падения с высоты не получилаФото: Александра Игнатюк © URA.RU

На эротической вечеринке Blue Velvet 9 в Доме печати, которая прошла в ночь на воскресенье, 19 ноября, во время выступления пострадала участница шоу-программы — девушка упала с большой высоты. Об этом «URA.RU» рассказал очевидец.

«Девушка крутилась на кулисах, и в какой-то момент сорвалась и упала с высоты около 4-5 метров. У ней перебило дыхание, она плакала. Зрители беспокоились за нее, спрашивали, нужна ли помощь, но организаторы сказали, что с ней все в порядке», — рассказал агентству посетитель клуба.

Информацию «URA.RU» подтвердил организатор вечеринки Станислав Словиковский. По его словам, девушка оступилась и упала. Помощь ей не потребовалась и никаких травм она не получила.

Blue Velvet — эротическая вечеринка, которая до недавнего времени проходила в клубе Lynch. Когда городские чиновники узнали, что такого рода мероприятие проходит в клубе, расположенном в здании кинотеатра «Салют», его деятельность была приостановлена.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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