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19 ноября 2017
18 ноября 2017
08:19  19 ноября 2017 0

Перестрелка в «Москва-сити» сорвала выступление Лепса и Меладзе. Авторитет отпраздновал юбилей в стиле 90-х

Москва, разное., москва сити, воробьевы горы
В Москву вернулись нравы 90-хФото: Владимир Андреев © URA.RU

Нашумевшая перестрелка на территории комплекса «Москва-Сити» произошла во время празднования 55-летия предпринимателя из Измайлова Дмитрия Павлова в ресторане Crystall Ball Room. Праздник под названием «Юбилей в кругу друзей» должен был вести шоумен Валдис Пельш. В числе выступающих значились Григорий Лепс, Любовь Успенская, Валерий Меладзе и артисты «Cirque du Soleil».

В зале собралось более 250 гостей, среди которых несколько криминальных авторитетов, хорошо известных сотрудникам правоохранительных органов: Сергей Аксенов (Аксен), Олег Шишканов (Олег Раменский), Сергей Лалакин, Гарик Махачкалинский.

Конфликт произошел между посетителями комплекса, сотрудниками ЧОПа и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны. Все пострадавшие — охранники, у которых диагностировали ранения различной степени тяжести, пишет РБК. Около 20:30 на стоянке охранники попросили водителя убрать неправильно припаркованный «Мерседес», мешавший проходу гостей на юбилей бизнесмена Дмитрия Павлова. На эту просьбу из припаркованных рядом машин вышли несколько мужчин, охранявших предпринимателя Гавриила Юшваева. Словесная перепалка закончилась стрельбой в здании башни «Око». В итоге шесть охранников госпитализировали в городские больницы.

После перестрелки стражи порядка задержали несколько подозреваемых, передвигавшихся на трех автомобилях. Задержаны шесть человек, отмечает RT.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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