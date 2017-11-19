Гендиректор компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков, задержанный по подозрению в получении взятки, арестован на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по ЯНАО, в воскресенье, 19 ноября.
«По результатам рассмотрения ходатайства Салехардским городским судом 19 ноября 2017 года в отношении руководителя дочернего предприятия АО „Газпромнефть“ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.
Напомним, что Крюков был доставлен на допрос в следственные органы 17 ноября. Нефтяник обвиняется в получении взятки в размере более одного миллиона рублей. По версии следствия, за эти деньги руководитель дочки АО «Газпромнефть» планировал помочь посторонней коммерческой структуре решить ее вопросы, используя свои служебные полномочия. Крюков обвиняется в «коммерческом подкупе» (ч. 8 ст. 204 УК РФ).
В компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» «URA.RU» сообщили, что компания готова оказывать все необходимое содействие правоохранительным органам.