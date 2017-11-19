Тюменские актеры остались без гонораров за гастроли

Актеры молодежного театра «Ангажемент» из Тюмени остались без гонораров за гастроли в Омске, где они выступали с 29 сентября до 1 октября на сцене местного «ТОП-театра». Об этом сообщает портал Megatyumen. Сами актеры уже выступили в соцсетях с заявлением по поводу сложившейся ситуации.
«Молодежный театр „Ангажемент“ … вынужден с сожалением предупредить театральное сообщество о недобросовестном отношении ТОП-театра к партнерским проектам, а именно к гастролям на его площадке сторонних коллективов. Позиционируя себя как „независимую арт-площадку, открытую к изменениям в окружающем мире“, руководство ТОП-театра (владелица и директор Н. Полежаева) настолько независимо, что считает уклонение от финансовых обязательств перед партнерами своеобразным экспериментом», — пишут они на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
«Ангажемент» по приглашению «ТОП-театра» показал на его площадке девять спектаклей. По словам актеров, был составлен договор с театром и подписан акт об оказании услуг подписаны. Однако деньги «Ангажементу» так и не были перечислены. На телефонные звонки директор, главный бухгалтер и администратор «ТОП-театра» не отвечают.
Тюменские актеры отмечают, что в ближайшее время в Омске должны состояться гастроли пермского театра «У моста», и предупреждают коллег о недобросовестности приглашающей стороны.