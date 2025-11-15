Волочкова сутки продержалась на реалити-шоу, где звезды борются с алкоголизмом

Волочкова покинула реалити, заявив, что «уходит в свой мир» Фото: Размик Закарян © URA.RU

После первой серии реалити-шоу «Звезды под капельницей» проект покинула балерина Анастасия Волочкова. После первой ночи домой уехал и актер Никита Джигурда, говорится в серии нового проекта «Пятницы».

Первая встреча звезд произошла в уютном зале с классической музыкой. Анастасия Волочкова приехала на площадку на белом лимузине, покинув его в золотом платье. Последним прибыл Джигурда. Он приехал на мотоцикле и заявил, что уже выпил водки. Утро для звезд выдалось непростым. Джигурда заявил, что не помнит как уснул на улице, а Волочкова проснулась не в своей комнате — все это последствия вечеринки.