Волочкова сутки продержалась на реалити-шоу, где звезды борются с алкоголизмом
Волочкова покинула реалити, заявив, что «уходит в свой мир»
Фото: Размик Закарян © URA.RU
После первой серии реалити-шоу «Звезды под капельницей» проект покинула балерина Анастасия Волочкова. После первой ночи домой уехал и актер Никита Джигурда, говорится в серии нового проекта «Пятницы».
Первая встреча звезд произошла в уютном зале с классической музыкой. Анастасия Волочкова приехала на площадку на белом лимузине, покинув его в золотом платье. Последним прибыл Джигурда. Он приехал на мотоцикле и заявил, что уже выпил водки. Утро для звезд выдалось непростым. Джигурда заявил, что не помнит как уснул на улице, а Волочкова проснулась не в своей комнате — все это последствия вечеринки.
Утром им провели тестирование на стадию зависимости, с которым согласились все участники проекта — но не Джигурда. «Я здесь самый нормальный. Не считаю, что у меня есть проблемы», — заявил он и покинул проект. Участник Александр Гамбаров на обсуждениях с врачом заявил о недостойном поведении Волочковой на вечеринке. Балерину оскорбили его слова, после чего она покинула проект со словами: «Я пошла в свой мир».
