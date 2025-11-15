Сегодня за 4 часа силами ПВО были сбиты восемь украинских БПЛА
15 ноября 2025 в 20:54
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В промежуток с 14:00 до 18:00 по московскому времени средствами ПВО были перехвачены и ликвидированы восемь вражеских БПЛА. Беспилотники были перехвачены в следующих регионах: три БПЛА уничтожены над Белгородской областью, три БПЛА над Республикой Крым, один БПЛА над Курской областью, и один БПЛА уничтожен над Брянской областью.
