Украина атакует российский регион, десятки тысяч людей остались без света: что известно к этому часу

ВСУ атакуют энергетику в Запорожской области

Десятки тысяч жителей Запорожской области остались без света по вине Украины. ВСУ с ночи обстреливают критически важные объекты энергетики в регионе. Несмотря на усилия специалистов, электроснабжение для жителей ряда населенных пунктов было отключено. Энергетики пытаются максимально приблизить восстановление подачи энергии. Подробнее об атаке Киева на гражданские объекты — в материале URA.RU.

Украина ударила по энергетике

ВСУ атаковали критическую инфраструктуру в Запорожской области. Была повреждена Васильевская районная электростанция.

На места выехали специалисты, они проводят аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное для восстановления подачи электричества и минимизации последствий украинских ударов, подчеркнул губернатор региона Евгений Балицкий в своем telegram-канале.

Позже произошла еще одна атака ВСУ. Количество людей, оставшихся без света, увеличилось.

Десятки тысяч людей без света

На некоторое время около пяти тысяч абонентов будут отключены от электричества в селах Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна, сообщил Балицкий. Однако после этого он объявил, что из-за нового удара ВСУ наблюдаются перебои с электроснабжением в городе Днепропудное и близлежащих селах. Всего без света остались около 44 тысяч абонентов.

Удары продолжались с ночи

Украинские удары по Запорожской области начались еще ночью

Об атаке Киева губернатор Запорожской области сообщил еще в ночь на 15 ноября. Он предупредил жителей о возможном отключении электричества южнее Днепропрудного, Малой и Великой Белозерки.

Для предотвращения отключения света на местах работали пять аварийных бригад. Они предпринимали все необходимые действия. Минэнерго региона подключилось к ситуации — в ведомстве координировали действия всех частей запорожской энергосистемы для минимизации последствий украинских провокаций.

При этом, как отмечал Балицкий, подача тепла приостановлена не будет, поскольку специалистами обеспечено бесперебойное питание. «Прошу с пониманием отнестись к возможным отключениям. Энергетики прилагают все усилия, чтобы в максимально короткий срок устранить аварийную ситуацию и предотвратить возможные отключения», — писал региональный глава.

Отключение линии ЗАЭС

ЗАЭС оказалась без одной из двух линий снабжения

Вечером 14 ноября была отключена одна из двух линий электропередачи Запорожской АЭС — «Днепропетровская» — из-за срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы станции. Нужды ЗАЭС были запитаны от линии «Ферросплавная-1», однако отмечалось, что для этих нужд необходимо электроснабжение по двум высоковольтным линиям — это значительно усиливает устойчивость энергосистемы всей АЭС. Последнее, в свою очередь, крайне важно для надежного обеспечения теплоснабжения как самой станции, так и города Энергодар.

