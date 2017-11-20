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20 ноября 2017
19 ноября 2017
08:19  20 ноября 2017 0

В Питере представили команду Путина на выборы-2018. Московский штаб возглавит политик из Югры

Исаакиевский собор (архив). Санкт-Петербург, исаакиевский собор, достопримечательности санкт-петербурга, собор преподобного исаакия далматского
Питерский штаб будет работать со СМИ и мобилизовать администрациюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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В Санкт-Петербурге была представлена структура городского предвыборного штаба Владимира Путина. По данным журналистов, команда, созданная на базе администрации, займется административной мобилизацией и работой со СМИ.

В пятницу, 17 ноября прошло совещание, на котором замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко обсудил с петербургским губернатором Георгием Полтавченко и его заместителем Константином Серовым грядущие выборы главы государства, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, федеральные и региональные политики определились со структурой городского штаба. Организацию возглавит Серов, его первым заместителем назначен вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов. Также к работе подключены два политтехнолога — Александр Ершов и Александр Серваин. Источники сообщили журналистам, что упор в штабе будет сделают на борьбу с протестом, работу со СМИ и административную мобилизацию.

В Москве пока рано говорить о создании штаба, отмечают наблюдатели, так как еще идет «инвентаризация ресурсов». По прогнозам, отвечать за выборы в столице будет вице-мэр Москвы Анастасия Ракова — уроженка Ханты-Мансийска. В политической тусовке есть мнение, что качественные итоги весенних выборов президента России в Москве могут превратиться для женщины-политика в должность губернатора объединенной Тюменской области, прогнозировало ранее «URA.RU».

Действующий российский лидер России Владимир Путин до сих пор официально не объявил о намерениях участвовать в выборах президента России-2018. Впрочем, есть версия, что Кремль выбирает наиболее подходящий момент для заявления. От источников уже появлялась информация, что Путин намерен идти на выборы в качестве самовыдвиженца.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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