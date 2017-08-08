Как Собянин удержит столицу, а Ракова вернет Тюмень

02:03 08 августа 2017 0

Мэр Москвы Сергей Собянин хочет устроить образцовые выборы в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В сентябре Москву ждут самые конкурентные выборы не только в сравнении с прошлыми годами, но и с другими регионами. Результаты голосования на муниципальных выборах Москвы, как писало ранее «URA.RU», станут базисом для переизбрания мэра Сергея Собянина в 2018 году. Если же Собянина назначат на премьерский пост, то от результатов предстоящих выборов зависит, сможет ли он сохранить город под «своего» кандидата, а значит и свое политическое влияние в столице. Кроме того, в политической тусовке распространены слухи, что «правильное» голосование в сентябре вкупе с качественными итогами весенних выборов президента России в Москве могут превратиться для вице-мэра Анастасии Раковой в должность губернатора объединенной Тюменской области.

Эксперты Фонда развития гражданского общества проанализировали электоральную обстановку в столице по итогам регистрации всех кандидатов в муниципальные депутаты и подготовили доклад «Муниципальные выборы в Москве 2017 году: итоги выдвижения, стартовые условия, развилки и прогнозы». Презентация доклада пройдет во вторник, 8 августа. Но его основные тезисы оказались в распоряжении «URA.RU».

Главным фактором, который повышает конкурентность кампании в столице — ценность результатов выборов для политических партий.

«Партии, получившие представительство в советах депутатов муниципальных округов, получат лучшие возможности для подготовки к выборам Мэра Москвы 2018 году и выдвижения на них своих кандидатов», — говорится в аналитической записке. Эксперты также напоминают, что наличие «своих» депутатов дает партиям дополнительное финансирование, как доступ к столичному бюджету и «реализуемым в столице программам развития». С представительством на муниципальном уровне, партии могут на этой базе выстраивать и развивать политическую инфраструктуру, чтобы готовиться к следующим выборам регионального и федерального уровня.

О политическом интересе партий говорит и большой конкурс среди кандидатов: сейчас он составляет 5,1 человек на место.

Число отказов в регистрации выдвиженцев минимально. По данным на 4 августа к участию в выборах допустили 92,03% выдвиженцев.

«Борьба развернется за 1502 депутатских мандата. При этом выдвинули свои кандидатуры для участия в голосовании 8329 человека <…> [из них] было зарегистрировано 7665 кандидатов», — поясняется в докладе. За центр Москвы (ЦАО) будут бороться серьезнее, чем за окраину, там конкурс 6,4 человека на место.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин представит доклад во вторник, 8 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Другой фактор, который повысил конкурентность на выборах — желание московского правительства выработать стандарт избирательной кампании, считают эксперты ФоРГО. Оно выражается в отказе от админресурса, облегчении процедуры регистрации кандидата и в создании равных условий для участия всех политических сил.

На рост конкурнетности работает и большое число известных на муниципальном уровне кандидатов, которые погружены в районную проблематику. Показателем высокого уровня известности, по мнению авторов доклада, может быть факт повторного выдвижения на пост муниципального депутата.

«Претенденты на переизбрание хорошо знают свой электорат и способны его мобилизовать. Действующих депутатов, идущих на переизбрание, у „Единой России“ 511 человек. Всего же представительство партии в муниципальных советах депутатов насчитывает 838 человек», — говорится в докладе. Для сравнения, от КПРФ на переизбрание идут 110 кандидатов, от «Справедливой России» выдвинула 60 кандидатов (действующих муниципальных депутатов у СР 62), от ЛДПР — 23 (действующих депутатов — 20), от «Яблоко» — 11 (действующих депутатов у партии 15).

Такое весомое представительство знакомых избирателям единороссов дает партии власти фору, считают эксперты. Поскольку участие в кампании кандидатов, погруженных в локальную проблематику — главный фактор успеха в предстоящей кампании.

«Единая Россия» фаворит на предстоящих выборах также из-за более развитой мобилизационной инфраструктуры.

Из-за этого партия способна мобилизовать свой электорат при невысоком интересе к муниципальным выборам, а значит и низкой явке. Эксперты утверждают, что наиболее сильные позиции у «Единой России» в Москве и с точки зрения политической истории: в 2013 году на выборах мэра Москвы победил кандидат, которого партия поддерживала, Сергей Собянин (57,37%), в сентябре 2014 года партия одержала победу на выборах в Мосгордуму (ЕР и ее самовыдвиженцы получили 38 мандатов, КПРФ — 5 мандатов, ЛДПР и партия «Родина» по 1 мандату), в 2016 году кандидаты партии власти прошли в Госдуму в 13 из 15 одномандатных округов Москвы.

Главной интригой предстоящих выборов остается явка.

По прогнозам она составит 10-15%. «Если активность избирателей будет выше, чем прогнозируется, то она окажет серьезное влияние на результаты голосования и отразится на количестве мандатов, которые смогут получить партии, участвующие в избирательной гонке», — поясняют авторы доклада.

Другая интрига — в способности оппозиции набрать достаточное число мандатов, чтобы хотя бы один оппозиционный кандидат смог преодолеть муниципальный фильтр и зарегистрироваться на выборах мэра Москвы 2018. Напомним, что для этого ему нужна поддержка 110 депутатов из 110 муниципальных округов столицы.

Напомним, 10 сентября в Москве пройдут выборы в советы депутатов муниципальных округов. Кандидаты поборятся за 1502 мандата.