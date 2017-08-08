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08 августа 2017
07 августа 2017
02:03  08 августа 2017 0

Как Собянин удержит столицу, а Ракова вернет Тюмень

Эксперты, много лет оценивавшие губернаторов, по косточкам разобрали московские выборы
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
Праймериз
Мэр Москвы Сергей Собянин хочет устроить образцовые выборы в МосквеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В сентябре Москву ждут самые конкурентные выборы не только в сравнении с прошлыми годами, но и с другими регионами. Результаты голосования на муниципальных выборах Москвы, как писало ранее «URA.RU», станут базисом для переизбрания мэра Сергея Собянина в 2018 году. Если же Собянина назначат на премьерский пост, то от результатов предстоящих выборов зависит, сможет ли он сохранить город под «своего» кандидата, а значит и свое политическое влияние в столице. Кроме того, в политической тусовке распространены слухи, что «правильное» голосование в сентябре вкупе с качественными итогами весенних выборов президента России в Москве могут превратиться для вице-мэра Анастасии Раковой в должность губернатора объединенной Тюменской области.

Эксперты Фонда развития гражданского общества проанализировали электоральную обстановку в столице по итогам регистрации всех кандидатов в муниципальные депутаты и подготовили доклад «Муниципальные выборы в Москве 2017 году: итоги выдвижения, стартовые условия, развилки и прогнозы». Презентация доклада пройдет во вторник, 8 августа. Но его основные тезисы оказались в распоряжении «URA.RU».

Главным фактором, который повышает конкурентность кампании в столице — ценность результатов выборов для политических партий.

«Партии, получившие представительство в советах депутатов муниципальных округов, получат лучшие возможности для подготовки к выборам Мэра Москвы 2018 году и выдвижения на них своих кандидатов», — говорится в аналитической записке. Эксперты также напоминают, что наличие «своих» депутатов дает партиям дополнительное финансирование, как доступ к столичному бюджету и «реализуемым в столице программам развития». С представительством на муниципальном уровне, партии могут на этой базе выстраивать и развивать политическую инфраструктуру, чтобы готовиться к следующим выборам регионального и федерального уровня.

О политическом интересе партий говорит и большой конкурс среди кандидатов: сейчас он составляет 5,1 человек на место.

Число отказов в регистрации выдвиженцев минимально. По данным на 4 августа к участию в выборах допустили 92,03% выдвиженцев.

«Борьба развернется за 1502 депутатских мандата. При этом выдвинули свои кандидатуры для участия в голосовании 8329 человека <…> [из них] было зарегистрировано 7665 кандидатов», — поясняется в докладе. За центр Москвы (ЦАО) будут бороться серьезнее, чем за окраину, там конкурс 6,4 человека на место.

Доклад ФоРГО "14 рейтинг эффективности губернаторов". Москва, костин константин
Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин представит доклад во вторник, 8 августа
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Другой фактор, который повысил конкурентность на выборах — желание московского правительства выработать стандарт избирательной кампании, считают эксперты ФоРГО. Оно выражается в отказе от админресурса, облегчении процедуры регистрации кандидата и в создании равных условий для участия всех политических сил.

На рост конкурнетности работает и большое число известных на муниципальном уровне кандидатов, которые погружены в районную проблематику. Показателем высокого уровня известности, по мнению авторов доклада, может быть факт повторного выдвижения на пост муниципального депутата.

«Претенденты на переизбрание хорошо знают свой электорат и способны его мобилизовать. Действующих депутатов, идущих на переизбрание, у „Единой России“ 511 человек. Всего же представительство партии в муниципальных советах депутатов насчитывает 838 человек», — говорится в докладе. Для сравнения, от КПРФ на переизбрание идут 110 кандидатов, от «Справедливой России» выдвинула 60 кандидатов (действующих муниципальных депутатов у СР 62), от ЛДПР — 23 (действующих депутатов — 20), от «Яблоко» — 11 (действующих депутатов у партии 15).

Такое весомое представительство знакомых избирателям единороссов дает партии власти фору, считают эксперты. Поскольку участие в кампании кандидатов, погруженных в локальную проблематику — главный фактор успеха в предстоящей кампании.

«Единая Россия» фаворит на предстоящих выборах также из-за более развитой мобилизационной инфраструктуры.

Из-за этого партия способна мобилизовать свой электорат при невысоком интересе к муниципальным выборам, а значит и низкой явке. Эксперты утверждают, что наиболее сильные позиции у «Единой России» в Москве и с точки зрения политической истории: в 2013 году на выборах мэра Москвы победил кандидат, которого партия поддерживала, Сергей Собянин (57,37%), в сентябре 2014 года партия одержала победу на выборах в Мосгордуму (ЕР и ее самовыдвиженцы получили 38 мандатов, КПРФ — 5 мандатов, ЛДПР и партия «Родина» по 1 мандату), в 2016 году кандидаты партии власти прошли в Госдуму в 13 из 15 одномандатных округов Москвы.

Главной интригой предстоящих выборов остается явка.

По прогнозам она составит 10-15%. «Если активность избирателей будет выше, чем прогнозируется, то она окажет серьезное влияние на результаты голосования и отразится на количестве мандатов, которые смогут получить партии, участвующие в избирательной гонке», — поясняют авторы доклада.

Другая интрига — в способности оппозиции набрать достаточное число мандатов, чтобы хотя бы один оппозиционный кандидат смог преодолеть муниципальный фильтр и зарегистрироваться на выборах мэра Москвы 2018. Напомним, что для этого ему нужна поддержка 110 депутатов из 110 муниципальных округов столицы.

Напомним, 10 сентября в Москве пройдут выборы в советы депутатов муниципальных округов. Кандидаты поборятся за 1502 мандата.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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