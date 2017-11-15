Глава государства не торопится с заявлением о своем выдвижении
В Кремле склоняются к варианту выдвижения Владимира Путина на выборах президента не в качества самовыдвиженца, а от партии «Единая Россия».
По словам одного из источников издания «Газета.ру», ранее в президентской администрации рассматривали в качестве приоритетного вариант самовыдвижения. При этом вариант партийного выдвижения тоже сохранялся. За него выступал бывший секретарь генсовета партии Сергей Неверов. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в декабре.
Отметим, что российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что не намерен принимать участия в выборах президента.