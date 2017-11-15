18:05 15 ноября 2017 0

Глава государства не торопится с заявлением о своем выдвижении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле склоняются к варианту выдвижения Владимира Путина на выборах президента не в качества самовыдвиженца, а от партии «Единая Россия».

По словам одного из источников издания «Газета.ру», ранее в президентской администрации рассматривали в качестве приоритетного вариант самовыдвижения. При этом вариант партийного выдвижения тоже сохранялся. За него выступал бывший секретарь генсовета партии Сергей Неверов. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в декабре.

Отметим, что российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что не намерен принимать участия в выборах президента.