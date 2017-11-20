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Главные новости Челябинской области
10:25  20 ноября 2017 0

Умирающий уральский город стал зоной экономического развития

Верхний Уфалей. Нижний Уфалей. Казаков Павел. Челябинск., уфалейникель
В Верхний Уфалей зайдут 12 резидентовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сайте правительства РФ 20 ноября, в понедельник, опубликовано постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Верхнем Уфалее. Как сообщил «URA» пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, в городе уже сформирован пул потенциальных резидентов ТОСЭР. С ними заключены соглашения о намерениях по реализации 12 инвестпроектов, это позволит создать 860 рабочих мест.

«Первым резидентом ТОСЭР в Верхнем Уфалее может стать компания, готовая организовать производство щелочных марганцево-цинковых элементов и создать 120 рабочих мест», — пояснил Федечкин, он добавил, что глава региона Борис Дубровский поблагодарил руководителей федерального и регионального уровня, повлиявших на положительное решение вопроса о ТОСЭРе в Верхнем Уфалее. Пи этом губернатор заявил, что работа с федеральным центром по приданию статуса ТОСЭР трем «запреткам» — Озерску, Снежинску и Трехгорному будет продолжена.

Статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития позволяет заявившимся компаниям-инвесторам получить льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, фонд социального страхования и ФОМС).

В Верхнем Уфалее из-за остановки градообразующего предприятия «Уфалейникель» резко выросла безработица. Это один из самых проблемных муниципалитетов Челябинской области.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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