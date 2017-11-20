На сайте правительства РФ 20 ноября, в понедельник, опубликовано постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Верхнем Уфалее. Как сообщил «URA» пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, в городе уже сформирован пул потенциальных резидентов ТОСЭР. С ними заключены соглашения о намерениях по реализации 12 инвестпроектов, это позволит создать 860 рабочих мест.
«Первым резидентом ТОСЭР в Верхнем Уфалее может стать компания, готовая организовать производство щелочных марганцево-цинковых элементов и создать 120 рабочих мест», — пояснил Федечкин, он добавил, что глава региона Борис Дубровский поблагодарил руководителей федерального и регионального уровня, повлиявших на положительное решение вопроса о ТОСЭРе в Верхнем Уфалее. Пи этом губернатор заявил, что работа с федеральным центром по приданию статуса ТОСЭР трем «запреткам» — Озерску, Снежинску и Трехгорному будет продолжена.
Статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития позволяет заявившимся компаниям-инвесторам получить льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, фонд социального страхования и ФОМС).
В Верхнем Уфалее из-за остановки градообразующего предприятия «Уфалейникель» резко выросла безработица. Это один из самых проблемных муниципалитетов Челябинской области.