В Курганской области впервые за пять лет выявлен случай трихинеллеза — паразитного заболевания, поражающего животных и людей. Заразившийся житель Белозерского района, согласно проведенным исследованиям, употребил в пищу мясо больного барсука, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В последний раз специалисты диагностировали болезнь в ноябре 2012 года у двух зауральцев. Ограничительные мероприятия по трихинеллезу диких животных устанавливались в октябре 2017 года на территории Варгашинского района, говорится в сообщении ведомства.
Трихинеллез — заболевание, инфицирование при котором происходит при употреблении в пищу сырого и недостаточно термически обработанного мяса домашней свиньи, диких животных (например, барсука, кабана, медведя, нутрии), зараженного личинками трихинелл. Симптомы заболевания — тошнота, изжога, диарея, головная боль, лихорадка, озноб, кашель, отеки, боль в суставах и мышцах, зуд. В редких случаях случаях появление паразита в организме приводит к неврологическим расстройствам и даже смерти, предупреждают санврачи.