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Главные новости Ямала
13:49  20 ноября 2017 1

Появилась запись задержания топ-менеджера «Газпромнефти» на Ямале. ВИДЕО

Задержание гендиректора «Газпромнефть-ННГ» Павла КрюковаФОТО: Скрин видео

Опубликовано оперативное видео задержания гендиректора компании «Газпронефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова. На записи Крюков и пособник, передавший топ-менеджеру деньги, выходят из калитки. Действие происходит в Ноябрьске. В этот момент начинается операция по захвату. После задержания и пересчета обнаруженных денег задержанных доставляют на вертолете в Салехард для допросов и разбирательства.

Напомним, Павел Крюков был задержан в пятницу, 17 ноября. Ему предъявлены обвинения в подкупе. По версии следователей, он получил от коммерческой компании взятку более миллиона рублей за осуществление деятельности, входящей в его служебные обязанности. В данный момент возбуждено уголовное дело. Крюков был взят под стражу и помещен в следственный изолятор на 2 месяца по решению суда, пока ведется следствие.

Оперативное видео было опубликовано на сайте «Вести-Ямал».

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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