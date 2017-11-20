Опубликовано оперативное видео задержания гендиректора компании «Газпронефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова. На записи Крюков и пособник, передавший топ-менеджеру деньги, выходят из калитки. Действие происходит в Ноябрьске. В этот момент начинается операция по захвату. После задержания и пересчета обнаруженных денег задержанных доставляют на вертолете в Салехард для допросов и разбирательства.
Напомним, Павел Крюков был задержан в пятницу, 17 ноября. Ему предъявлены обвинения в подкупе. По версии следователей, он получил от коммерческой компании взятку более миллиона рублей за осуществление деятельности, входящей в его служебные обязанности. В данный момент возбуждено уголовное дело. Крюков был взят под стражу и помещен в следственный изолятор на 2 месяца по решению суда, пока ведется следствие.
Оперативное видео было опубликовано на сайте «Вести-Ямал».