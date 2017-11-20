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Главные новости Курганской области
16:07  20 ноября 2017 0

В Кургане ищут виновных в инциденте с девочкой, которую автобус тащил головой по асфальту

Следственный комитет, следственное управление по Курганской области. Курган, следственный комитет, скр по курганской области
Следственные органы вновь просят откликнуться очевидцев происшествияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане возбудили уголовное дело по факту инцидента с восьмилетней девочкой, которую автобус сначала зажал дверями, а затем несколько метров тащил головой по асфальту, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области.

Несчастный случай произошел на проспекте Голикова в Кургане вечером 30 октября. Бабушка и ребенок входили в пассажирский автобус №304 на остановке «Современник». Неожиданно двери транспортного средства захлопнулись, зажав ногу девочки. Бабушка какое-то время бежала за автобусом, удерживая внучку, но затем ребенок упал на асфальт. Девочка получила гематомы, ушибы и ссадины. В курганской Госавтоинспекции «URA.RU» уточнили, что причиной происшествия могли стать невнимательность экипажа автобуса, а также неисправный механизм экстренного открывания дверей.

Как рассказали в следственных органах, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В настоящее время следователи изъяли автобус, проводятся необходимые действия, направленные на установление лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, а также причин и обстоятельств произошедшего. Очевидцев инцидента просят помочь следствию, связавшись со старшим следователем следственного отдела по Кургану Ершовой Вероникой Владимировной, номера телефонов: 23-90-50 и 23-88-27.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кыштыме Челябинской области водитель маршрутного такси сломал ногу школьнице, зажав дверями ее рюкзак и протащив девочку по дороге.

Вера Чернышева
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