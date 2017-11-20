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20 ноября 2017
19 ноября 2017
18 ноября 2017
19:20  20 ноября 2017 0

На Урале у консула Сейшельских островов арестовали дорогой автомобиль за долги. ВИДЕО

Консул задолжал 395 тысяч рублейФото: Игорь Вожагов, «ВКонтакте»

В Екатеринбурге у консула Сейшельских островов Игоря Вожагова арестовали за долги в размере 395 тысяч рублей автомобиль BMW с дипломатическими номерами.

В пресс-службе ССП подтвердили данный инцидент. Они сообщили о том, что машина принадлежит самому Вожагову, несмотря на дипломатические номера. Сам дипломат это отрицает.

«Сегодня судебными приставами Чкаловского районного отдела в рамках исполнения исполнительного права производились исполнительные действия по аресту автотранспортного средства должника», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Как сообщают источники портала, сейчас Вожагова в городе нет, он находится в командировке в Москве. Машину престижной марки арестовали прямо под окнами его дома на улице Шварца. Издание также отмечает, такой автомобиль BMW стоит 1 миллион 300 тысяч.

Ранее консул Сейшел обвинил Центробанк в нечестной игре из-за потерь в своем бизнесе. На своей странице в Facebook он обозначил три организации, которые, по его мнению, сознательно препятствуют развитию туристического бизнеса в стране.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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