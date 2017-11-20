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Главные новости Ямала
19:50  20 ноября 2017 0

Власти Нового Уренгоя проверяют учителей подростка, выступившего в бундестаге

Берлин, Рейхстаг
Мэрия Нового Уренгоя объявила о проверке гимназии, где учится автор скандального берлинского докладаФото: Алена Полозова © URA.RU
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Департамент образования городской администрации Нового Уренгоя инициировал служебное расследование в отношении деятельности гимназии, где учится юноша, публично посочувствовавший погибшим солдатам вермахта. Соответствующее распоряжение сделал глава города Иван Костогриз. О проверке рассказал «URA.RU» начальник профильного департамента Михаил Терещенко.

По итогам проверки будут сделаны выводы, в том числе в отношении преподавательского состава.

Учитель немецкого языка гимназии Людмила Кононенко, чьим воспитанником является юноша, которая ранее в заявлениях для СМИ призвала «не травить ее воспитанника понапрасну», сейчас недоступна для журналистов. У нее отключен мобильный телефон.

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Старшеклассник из новоуренгойской гимназии выступил в германском бундестаге, где заявил, что солдаты вермахта во время Второй мировой войны «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. Высказывания ребенка породили массу недовольства, в том числе среди политических деятелей. Доклад школьника потребовали проверить на наличие оправдания фашизма, а в школе, где он учится, изучить программу образования по истории.

Иван Костогриз лично встал на защиту школьника. В своем публичном обращении мэр призвал руководствоваться здравым смыслом — мальчик имел ввиду лишь то, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно.

Юношу также поддержали в местной добывающей «дочке» газового концерна «Газпром» — ООО «Газпром добыча Ямбург». Компания оказывает гимназии организационную и материальную помощь.

Сергей Мороз
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