Власти Нового Уренгоя проверяют учителей подростка, выступившего в бундестаге

Департамент образования городской администрации Нового Уренгоя инициировал служебное расследование в отношении деятельности гимназии, где учится юноша, публично посочувствовавший погибшим солдатам вермахта. Соответствующее распоряжение сделал глава города Иван Костогриз. О проверке рассказал «URA.RU» начальник профильного департамента Михаил Терещенко.
По итогам проверки будут сделаны выводы, в том числе в отношении преподавательского состава.
Учитель немецкого языка гимназии Людмила Кононенко, чьим воспитанником является юноша, которая ранее в заявлениях для СМИ призвала «не травить ее воспитанника понапрасну», сейчас недоступна для журналистов. У нее отключен мобильный телефон.
Старшеклассник из новоуренгойской гимназии выступил в германском бундестаге, где заявил, что солдаты вермахта во время Второй мировой войны «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. Высказывания ребенка породили массу недовольства, в том числе среди политических деятелей. Доклад школьника потребовали проверить на наличие оправдания фашизма, а в школе, где он учится, изучить программу образования по истории.
Иван Костогриз лично встал на защиту школьника. В своем публичном обращении мэр призвал руководствоваться здравым смыслом — мальчик имел ввиду лишь то, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно.
Юношу также поддержали в местной добывающей «дочке» газового концерна «Газпром» — ООО «Газпром добыча Ямбург». Компания оказывает гимназии организационную и материальную помощь.