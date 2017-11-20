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20 ноября 2017
18:24  20 ноября 2017 0

В Совфеде потребовали проверить школу ямальского подростка, который произнес покаянную речь в бундестаге

Почетный консул Италии в ЯНАО и Новом Уренгое Эрнесто Ферленги — визит в Салехард, мажаров александр
Александру Мажарову посоветовали разобраться в ситуацииФото: Андрей Загумённов; URA.RU
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Комитет Совета Федерации по международным делам просит правительство ЯНАО проверить гимназию в Новом Уренгое. Ранее воспитанник этого учебного заведения произнес речь в немецком бундестаге о «невинноубиенных бойцах Вермахта».

«Мы считаем такие выступления недопустимыми. Просим вас организовать проверку гимназии, включая учебную программу», — обратился первый заместитель главы Совфеда Владимир Джабаров к присутствовавшему на заседании заместителю губернатора ЯНАО Александру Мажарову. По его словам, в ситуации необходимо разобраться, передает RT.

Глава пресс-службы губернатора ЯНАО Надежда Носкова заявила, что СМИ сместили акцент в его выступлении. Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз отметил, что открытия в истории «ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму».

Ранее старшеклассник заявил, что солдаты вермахта во время Второй мировой и Великой Отечественной войны «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. Он выступил перед немецким парламентом, видеозапись его речи появилась в Сети.

Ксения Томашова
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