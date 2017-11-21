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Главные новости Югры
00:11  21 ноября 2017 0

Премьер Медведев на встрече с губернатором Комаровой в Югре: «Округ — это не только наши полезные ископаемые». Но разговор все равно зашел о деньгах

Праймериз Единой России. Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев прибыл в ХМАО и провел первое мероприятие из программыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова попросила поддержку у федерального правительства в вопросе строительства школ для полного перехода на первую смену. С соответствующим заявлением глава ХМАО выступила в ходе двусторонней встречи с главой кабмина Дмитрием Медведевым, проходящей на базе гостиницы «Югорская долина» в Ханты-Мансийске, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

«В Югре сильно представлена энергетическая составляющая, где всем известные месторождения создают наши национальные богатства. Но округ — это не только наши полезные ископаемые. Прежде всего люди, которые здесь трудятся живут в непростых условиях, и для такой работы нужны нормальные человеческие условия — это школы, здравоохранение, детские сады. Вот сейчас у нас в стране реализуется большая программа по строительству школ, знаю, что и вы этим занимаетесь. Каковы успехи, и что еще нужно сделать?», — обратился с вопросом к Комаровой глава правительства.

Наталья Комарова в ответ заявила, что развитие человеческого капитала является приоритетным для округа. В качестве примера, губернатор привела выполнение указа президента об обеспечении детей от 3 до 7 лет местами в детских садах, а также ситуацию в сфере образования — сейчас в регионе 20% детей учатся во вторую смену (ранее Владимир Путин обозначил в качестве вектора госполитики ликвидацию второй и третьей смен в школах).

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Комарова отметила, что ХМАО участвует в соответствующей федеральной программе, и уведомил московское руководство в необходимости строительства новых объектов. «Участвуя в федеральной программе, мы направили заявку на две школы. Рассчитываем, что правительство Российской Федерации поддержит нас в этом вопросе, потому что объем очень серьезный», — прокомментировала Комарова.

Дальнейшая часть разговора проходит за закрытыми дверями — СМИ попросили удалиться.

Дмитрий Медведев прибыл в Ханты-Мансийск в понедельник, 20 ноября. Его сопровождают чиновники федерального правительства. В частности, зампредседателя Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава Минприроды Сергей Донской. Из Салехарда в Ханты-Мансийск прилетел полпред президента в УрФО Игорь Холманских. Компанию чиновникам составляет глава Роснефти Игорь Сечин.

В программе визита — рабочее совещание по вопросам нефтегазовой промышленности, открытие производственного комплекса на Кондинском месторождении нефти.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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