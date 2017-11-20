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17 ноября 2017
16:22  20 ноября 2017 0

Медведева и Сечина увезут на вертолете на закрытый объект в ХМАО. ФОТО, ВИДЕО

Праймериз Единой России. Москва, медведев дмитрий
Визит делегации на нефтепромысел запланирован на 21 ноябряФото: Владимир Андреев © URA.RU

В распоряжении «URA.RU» появились снятые с квадрокоптера фото и видео нефтедобывающего объекта на Кондинском месторождении ХМАО, который посетят премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Визит делегации на нефтепромысел запланирован на 21 ноября.

На кадрах видеозаписи видны буровая, резервуары для сбора и стабилизации углеводородов, система поддержания пластового давления, а также оборудование первичной обработки и комплекс для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Медведев и Сечин посетят Кондинское месторождение — ключевой актив в проекте «Конданефть», выкупленный «Славнефтью» у «Независимой нефтяной компании» за 40 млрд рублей. Также источник добавил, что при подготовке нового объекта был построен промысловый нефтепровод диной 65 тысяч метров, а также 11 переходов через водные преграды, а начальные извлекаемые запасы нефти группы месторождений составляют 157 млн тонн.

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ФОТО: читатель «URA.RU»

Напомним, Медведев первый раз посетит ХМАО в статусе премьер-министра, ранее он приезжал в Югру, будучи президентом РФ, в 2008 году участвовал в саммите «Россия — Евросоюз», а в 2010-м запускал первую очередь газотурбинной электростанции на Приобском месторождении, также принадлежащем «Роснефти».

Игорь Волосин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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