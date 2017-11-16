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16 ноября 2017
15 ноября 2017
05:58  16 ноября 2017 0

В Сеть выложили снимок обнаженной актрисы из «Игры престолов». ФОТО

Актриса исполнила роль Миссандеи — помощницы Матери драконовФОТО: Wikimedia Commons, Gage Skidmore

Хакеры из группировки Celeb Jihad выложили в Сеть эротическую фотографию, на которой запечатлена актриса Натали Эммануэль, сыгравшая в сериале «Игра престолов».

Злоумышленники утверждают, что похитили снимок из личного архива молодой актрисы. На нем обнаженная Эммануэль позирует на камеру, а на ее груди приклеен стикер с надписью: «Это тело принадлежит только Бензору». Помимо этого, на бумажке указаны дата, а также ее имя и фамилия, передает телеканал 360.

Натали Эммануэль известна зрителю по ролям в фильмах «Форсаж 7», «Форсаж 8», «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем», а также культовом американском фэнтези-сериале «Игра престолов». В нем актриса играет Миссандею — помощницу Матери драконов Дейнерис Таргариен.

На груди актрисы наклеен стикер с надписью: «Это тело принадлежит только Бензору»
Фото: открытые источники

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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