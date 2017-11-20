Премьер России Дмитрий Медведев и глава «Роснефти» Игорь Сечин прилетели в Югру

22:17 20 ноября 2017 0

Дмитрий Медведев 21 ноября проведет совещание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самолет с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным приземлился в столице Югры — Ханты-Мансийске. Их сопровождает ряд чиновников федерального правительства, передает корреспондент «URA.RU».

В частности, среди прилетевших — зампредседателя российского правительства Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава Минприроды Сергей Донской. Из Салехарда в Ханты-Мансийск также прилетел полпред президента в УрФО Игорь Холманских.

Всю делегацию доставили в гостиницу «Югорская долина», где для премьера забронирован президентский номер люкс. Первое совещание с участием Дмитрия Медведева планируется завтра, во вторник, 21 ноября. Оно пройдет на базе отеля, в конференц-зале. Как отмечают источники агентства, речь на совещании пойдет о внедрении новых налоговых льгот для нефтяников.

В понедельник вечером, 20 ноября, премьер-министр намерен провести двустороннюю встречу с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.