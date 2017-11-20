{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,27
Динамика за 2 недели
Евро 69,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 ноября 2017
22:17  20 ноября 2017 0

Премьер России Дмитрий Медведев и глава «Роснефти» Игорь Сечин прилетели в Югру

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев 21 ноября проведет совещаниеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Самолет с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным приземлился в столице Югры — Ханты-Мансийске. Их сопровождает ряд чиновников федерального правительства, передает корреспондент «URA.RU».

В частности, среди прилетевших — зампредседателя российского правительства Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава Минприроды Сергей Донской. Из Салехарда в Ханты-Мансийск также прилетел полпред президента в УрФО Игорь Холманских.

Всю делегацию доставили в гостиницу «Югорская долина», где для премьера забронирован президентский номер люкс. Первое совещание с участием Дмитрия Медведева планируется завтра, во вторник, 21 ноября. Оно пройдет на базе отеля, в конференц-зале. Как отмечают источники агентства, речь на совещании пойдет о внедрении новых налоговых льгот для нефтяников.

В понедельник вечером, 20 ноября, премьер-министр намерен провести двустороннюю встречу с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров