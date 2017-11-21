Отец мальчика из Нового Уренгоя, выступившего со скандальной речью в бундестаге о «невинных» солдатах вермахта, работает в одной из крупнейших газовых компаний Ямала — АО «Роспан Интернешнл». Григорий Десятниченко занимает пост главного специалиста отдела экономической безопасности, передает корреспондент «URA.RU».
Агентство связалось с отцом гимназиста. На просьбу поговорить с корреспондентом Григорий Десятниченко заявил: «Никаких комментариев нет. До свидания!» После этого собеседник положил трубку.
В пресс-службе АО «Роспан Интернешнл» комментировать ситуацию по телефону не стали, попросили отправить официальный запрос.
«Роспан Интернешнл» образована в 1994 году и разрабатывает Уренгойскую группу месторождений. В 2013 году компания вошла в состав одного из самых крупных в мире российских нефтяных гигантов и является его главным газодобывающим активом на Ямале.
Николай Десятниченко в составе делегации гимназистов из Нового Уренгоя в День памяти и скорби выступил в германском бундестаге с покаянной речью, заявив, что солдаты вермахта во время войн «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. В Сети появилось видео выступления, под которым пользователи оставили возмущенные комментарии. Мама школьника Оксана Десятниченко заступилась за сына, рассказав о том, что речь они писали вместе, но при выступлении от итогового варианта остались лишь выдержки.