{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,27
Динамика за 2 недели
Евро 69,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 ноября 2017
20 ноября 2017
19 ноября 2017
18 ноября 2017
Главные новости Ямала
13:43  21 ноября 2017 0

Отец ямальского «школьника из бундестага» отвечает за безопасность одной из крупнейших газовых компаний России

Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Юноша выступил с трибуны германского парламента и своей речью шокировал российское обществоФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
все новости сюжета

Отец мальчика из Нового Уренгоя, выступившего со скандальной речью в бундестаге о «невинных» солдатах вермахта, работает в одной из крупнейших газовых компаний Ямала — АО «Роспан Интернешнл». Григорий Десятниченко занимает пост главного специалиста отдела экономической безопасности, передает корреспондент «URA.RU».

Агентство связалось с отцом гимназиста. На просьбу поговорить с корреспондентом Григорий Десятниченко заявил: «Никаких комментариев нет. До свидания!» После этого собеседник положил трубку.

В пресс-службе АО «Роспан Интернешнл» комментировать ситуацию по телефону не стали, попросили отправить официальный запрос.

«Роспан Интернешнл» образована в 1994 году и разрабатывает Уренгойскую группу месторождений. В 2013 году компания вошла в состав одного из самых крупных в мире российских нефтяных гигантов и является его главным газодобывающим активом на Ямале.

Николай Десятниченко в составе делегации гимназистов из Нового Уренгоя в День памяти и скорби выступил в германском бундестаге с покаянной речью, заявив, что солдаты вермахта во время войн «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. В Сети появилось видео выступления, под которым пользователи оставили возмущенные комментарии. Мама школьника Оксана Десятниченко заступилась за сына, рассказав о том, что речь они писали вместе, но при выступлении от итогового варианта остались лишь выдержки.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров