Губернатор Севастополя включен в санкционный список ЕС

Евросоюз внес главу Севастополя Дмитрия Овсянникова в санкционный список. Данная мера стала реакцией ЕС на прошедшие на полуострове выборы.
ЕС внес губернатора Овсянникова в санкционный список. В обосновании причин указывается, что политик был избран главой «в незаконно анексированном Севастополе». Согласно санкциям ЕС все активы внесенных в список лиц должны быть заморожены до тех пор, пока их из этого списка не удалят, пишет РБК.
Овсянников был избран губернатором Севастополя 10 сентября 2017 года. На следующий день после выборов, 11 сентября, Европейский союз объявил о том, что не признает выборы в Крыму.
Ранее ЕС ввел против России ограничительные меры по отдельным секторам экономики, санкции против Республики Крым и города Севастополь были продлены до конца июня 2018 года. Они включают запрет инвестировать в экономику полуострова, запрет на импорт продуктов из Крыма, на оказание туристических услуг, а также другие ограничения.