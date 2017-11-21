Вертолет с Медведевым и Сечиным вылетел из Ханты-Мансийска, несмотря на плохие погодные условия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, губернатор Югры Наталья Комарова, и глава «Роснефти» Игорь Сечин вылетели на вертолете в Кондинский район ХМАО, где примут участие в официальном запуске месторождения. Планировалось, что вертолет с делегацией вылетит ранее, но разрешение на взлёт откладывалось до последнего момента из-за погодных условий, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.
Резервной программой делегации было посещение «Югорского колледжа олимпийского резерва», куда Дмитрий Медведев и другие VIP планировали отправиться в случае ухудшения погодных условий, однако этого не произошло. Компанию премьеру, по словам источника в правительстве ХМАО, составили министр энергетики РФ Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов и полпред УрФО Игорь Холманских.
Как ранее сообщало агентство, делегация посетит Кондинское месторождение — ключевой актив в проекте «Конданефть», выкупленный «Роснефтью» у «Независимой нефтяной компании» за 40 млрд рублей.