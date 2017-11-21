14:35 21 ноября 2017 0

Андрей Важенин о выбросе рутения: «Есть определенная дозировка» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главврач Челябинского окружного диспансера, главный онколог области Андрей Важенин заявил, что пока не получал никакой официальной информации об аномальном выбросе рутения в регионе в конце сентября в начале октября. «Это просто какой-то бред!» — заявил «URA.RU» Важенин.

Комментируя официальный бюллетень Росгидромета, член-корреспондент Российской академии наук, один из ведущих специалистов в ядерной медицине, обратил внимание на то, что в сообщении говорится: «объемные активности Ru-106 на 2-4 порядка величины ниже допустимой среднегодовой объемной активности». Между тем эти данные Росгидромет обозначил в таблице как «экстремально высокое загрязнение». «Не вижу источника, все имеет определенную дозировку», — заявил Важенин «URA.RU»

Сообщение Росгидромета появилось после того, как европейские ученые, заявили, что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества и радиоактивное облако дошло до Франции. В Институте ядерной и радиационной безопасности (IRSN) Франции заявили, что источником выброса стал ядерный объект на Южном Урале, где, вероятно, произошла авария. Одним из таких объектов является ПО «Маяк» в Озерске. В Росгидромете указали, что загрязнение выявлено в Аргаяшском районе, находящемся поблизости от Озерска.

В ПО «Маяк» в свою очередь заявили, что загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП «ПО «Маяк». Производственное объединение в 2017 году источники из рутения не производило, сообщили «URA.RU» в пресс-службе предприятия. На химкомбинате также отметили, что работы по выделению 106Ru из ОЯТ (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на предприятии не проводятся уже много лет.