На челябинском ядерном заводе отрицают свою причастность к выбросу радиации

13:26 21 ноября 2017 0

На «Маяке» заявили, что не имеют отношения к заражению рутением-106 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП «ПО «Маяк». Производственное объединение в 2017 году источники из рутения не производило, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано, радиационный фон в норме, заявили «URA.RU» в пресс-службе предприятия.

На «Маяке» отмечают, что рутений-106 может поступить в атмосферу в двух случаях. Во- первых, при нарушении герметичности в ядерном реакторе или при радиохимической переработке ядерного топлива. «Этот вариант в данном случае невозможен, поскольку при этом в атмосферу неизбежно должны были бы поступить десятки других осколочных радионуклидов, которые были бы зафиксированы службами радиационного контроля», — сказали ядерщики.

Второй случай — при изготовлении новых, использовании существующих или утилизации отработавших свой срок источников ионизирующего излучения. «Типичный источник из рутения-106 имеет активность около 1-10 Ки (1 Ки = 3,7.1010, Бк). При полном разрушении такого источника измеряемые концентрации рутения-106 в атмосфере могли быть зарегистрированы на удалении до 500 км, а непосредственно в месте разгерметизации источника наблюдались бы повышенный радиационный фон и сильное радиоактивное загрязнение атмосферы», — добавили на «Маяке».

«Дополнительно сообщаем, что работы по выделению 106Ru из ОЯТ (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет… Озвученные Росгидрометом данные по загрязнению изотопом рутений-106 позволяют сделать вывод, что дозы населения в 20 тыс. раз меньше допустимой годовой дозы и не представляют какой-либо опасности для здоровья и жизни людей», — резюмировали эксперты.

Росгидромет стал первой госструктурой, официально признавшей «экстремально высокую» и «высокую» концентрацию рутения-106 в Челябинской области — в стокилометровой зоне озерского ПО «Маяк», где ведется переработка отработанного ядерного топлива. В пробах аэрозолей с 26 сентября по 1 октября в Аргаяше, райцентре под Челябинском, зафиксировано превышение фона в 986 раз, в Новогорном — в 440 раз. На ПО «Маяк» отрицают инциденты с выбросом рутения. Южноуральские власти не видят опасности в превышении фона. А «Гринпис» обратился в прокуратуру с заявлением о возможном сокрытии радиационной аварии в Челябинской области. Известный эколог Максим Шингаркин вылетает из Москвы в Челябинск для изучения вместе с экс-омбудсменом Алексеем Севастьяновым радиационной обстановки.