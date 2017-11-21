Огромные кучи грязного снега и мусора обнаружили екатеринбуржцы на пешеходной улице Вайнера в столице Урала. Об этом горожане сообщили в редакцию «URA.RU». Фотограф агентства, прогулявшись по пешеходной зоне, сделал снимки самых показательных в плане грязи мест.
Как оказалось, мэрия Екатеринбурга знает о горах грязного снега и мусора на улице Вайнера. «Про замечания мы в курсе», — рассказал агентству пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов.
Он также объяснил, откуда взялась вся эта грязь. «Накат был своевременно обработан противогололедным материалом, — рассказал официальный представитель мэрии Екатеринбурга. — Сейчас, когда подтаяло, уберут». Точные сроки проведения уборки на пешеходной зоне в мэрии не назвали.
Ранее «URA.RU» публиковало данные о том, что на уборку пешеходной зоны на улице Вайнера выделяются миллионные средства. Так, согласно контракту, заключенному между МКУ «Городское благоустройство» и ООО «Энергосфера», на содержание пешеходной зоны улицы Вайнера (от эспланады на улице Шейнкмана до проспекта Ленина) в 2016 году выделялось 9 миллионов рублей. За эти деньги подрядная организация должна была осуществлять «механическое подметание, мытье урн и вывоз мусора» летом и посыпать дорожки песком, чистить скамейки, убирать снег и вывозить его — зимой.