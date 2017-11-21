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Главные новости Свердловской области
14:31  21 ноября 2017 0

Мэрия устроила помойку на пешеходной улице Вайнера в Екатеринбурге. ФОТО

Нечищенная улица Вайнера. Екатеринбург
В горадминистрации заявили: так надо!Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Огромные кучи грязного снега и мусора обнаружили екатеринбуржцы на пешеходной улице Вайнера в столице Урала. Об этом горожане сообщили в редакцию «URA.RU». Фотограф агентства, прогулявшись по пешеходной зоне, сделал снимки самых показательных в плане грязи мест.

Как оказалось, мэрия Екатеринбурга знает о горах грязного снега и мусора на улице Вайнера. «Про замечания мы в курсе», — рассказал агентству пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов.

Он также объяснил, откуда взялась вся эта грязь. «Накат был своевременно обработан противогололедным материалом, — рассказал официальный представитель мэрии Екатеринбурга. — Сейчас, когда подтаяло, уберут». Точные сроки проведения уборки на пешеходной зоне в мэрии не назвали.

Ранее «URA.RU» публиковало данные о том, что на уборку пешеходной зоны на улице Вайнера выделяются миллионные средства. Так, согласно контракту, заключенному между МКУ «Городское благоустройство» и ООО «Энергосфера», на содержание пешеходной зоны улицы Вайнера (от эспланады на улице Шейнкмана до проспекта Ленина) в 2016 году выделялось 9 миллионов рублей. За эти деньги подрядная организация должна была осуществлять «механическое подметание, мытье урн и вывоз мусора» летом и посыпать дорожки песком, чистить скамейки, убирать снег и вывозить его — зимой.

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Владимир Жабриков © URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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