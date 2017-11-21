В Нижнем Тагиле суд признал бывшего заместителя главврача городской инфекционной больницы виновным в смерти трехлетнего ребенка. По статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» медику ограничили свободу на два года. Но из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности женщина избежала наказания.
Врачебная ошибка случилась еще 1 ноября 2011 года, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области. В инфекционную больницу поступил мальчик с острой пневмонией. Для уточнения диагноза его перевели в детскую городскую больницу №3, оттуда вечером ребенка отправили обратно. В ночь на 2 ноября 2011 года малыш скончался.
В трагедии обвинили трех лиц: врача-хирурга детской городской больницы №3, фельдшера станции скорой медицинской помощи, а также бывшего заместителя главного врача «инфекционки». Следователи считают, что они не приняли нужные меры по борьбе с болезнью и не провели соответствующую профилактику осложнений.
Фельдшер и хирург признали вину. С учетом истечения сроков давности уголовное преследование в отношении медиков силовики прекратили. Экс-заместитель главного врача отказалась признавать свою причастность к преступлению, поэтому ее пришлось судить.
По приговору суда больница обязана выплатить потерпевшей стороне шесть миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и порядка 27 тысяч рублей — в качестве компенсации материальных издержек.