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21 ноября 2017
20 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
19:22  21 ноября 2017 0

Спикера уральского муниципалитета обещали пристрелить. Он подозревает голосующего ногой депутата

Клипарт. Охота. Челябинск, ружье
Депутаты в свердловской глубинке готовы схватиться за ружьяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отставка Михаила Кудрявцева с поста председателя думы Малышевского городского округа сопровождалась рядом криминальных и политических скандалов и может, по мнению экс-спикера, привести к нестабильности в муниципалитете.

Михаил Кудрявцев пояснил «URA.RU», что поводом для кадровой ротации послужил его конфликт с главой округа Марией Рубцовой. Депутаты и мэр не сошлись во взглядах по вопросу присоединения местной больницы к Асбестовской ЦГБ и сжигания на территории поселка медицинских отходов. Экс-спикер также обвинил главу муниципального образования, что она игнорирует заседания думы и не посылает на них специалистов администрации. Из-за этого депутаты не могут задать вопросы о проводимых в муниципалитете коммунальных работах.

Противостояние обострилось, когда дума приняла положение об организации депутатского контроля за деятельность местной мэрии. Текст документа копирует профильный областной закон и рекомендован к использованию в рамках созданной свердловскими единороссами «депутатской вертикали». Однако местная прокуратура опротестовала положение. По мнению надзорного органа, депутаты превысили свои полномочия.

По словам Кудрявцева, ситуация усугублялась странным поведением поддерживающих мэры депутатов. В частности, спикер направил полицию письмо с подробным описанием состоявшегося 22 февраля думского заседания. В документе говорится, что

депутат Константин Варшер несколько раз оскорбил оппонентов (в частности, назвав спикера «председатель сраный»), а в конце заседания по одному из вопросов проголосовал ногой.

По данным фактам экс-спикер подал заявление в Следственный комитет РФ.

Пик конфликта пришелся на 9 августа. В этот день Михаил Кудрявцев направил заявление в прокуратуру Асбеста, в котором сообщил о поступивших в его адрес со стороны Константина Варшера угрозах «в виде расстрела из оружия». «В виду неуравновешенности и наличия у него охотничьего оружия угрозу, высказанную мне, считаю реальной», — говорится в заявлении.

По всем поданным заявлениям силовики приняли решение об отказе в возбуждении уголовных дел.

По словам Кудрявцева, в результате отсутствия контроля со стороны думы многие работы в муниципалитете проводятся с нарушениями. В частности, некоторое время назад в эфире телекомпании «41 канал» вышел сюжет, рассказывающий о превышении допустимого радиационного фона на засыпанных песком детских площадках.

Экс-спикер не исключает, что решение об его отставке может обострить политическую борьбу в городе. За его увольнение проголосовало 8 из 15 депутатов. «Это большинство может исчезнуть при отъезде или болезни одного из близких к главе депутатов», — предупредил экс-спикер.

Константин Варшер в разговоре с «URA.RU» назвал все обвинения в его адрес со стороны бывшего спикера ложью: «И полиция, и прокуратура внимательно во всем разобрались и ничего не подтвердили». Депутат настаивает на том, что Кудрявцев был отстранен от должности обоснованно и на законных основаниях.

Мария Рубцова выразила уверенность в правильности принятых силовыми и надзорными структурами решений. Она также пояснила, что могла отсутствовать на последних думских заседаниях из-за командировок, участия в обучающих программах и таких неотложных дел, как подготовка к отопительному сезону.

Представитель областных властей заявил, что в окружении губернатора полностью поддерживают Рубцову, после прихода которой «к муниципалитету перестали возникать какие-либо вопросы».

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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