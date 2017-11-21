В Свердловской области заживо сгорели двое полицейских в патрульной машине, которая перевернулась возле города Полевского. Информация об этом молниеносно распространилась через соцсети, появились фотографии и видео с места происшествия.
Редакция «URA.RU» обратилась за подробностями в областной полицейский главк. Руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт трагедии.
«Информация, появившаяся в соцсетях, не является уткой или так называемым фейком. Действительно, в городском округе Полевской недалеко от деревни Полдневая произошла трагедия. По-другому назвать ее просто не могу. Это, пожалуй, самая чудовищная авария, произошедшая за 25 лет моей службы в системе МВД. Мне довелось видеть много ужасов, в том числе криминальных, но чтобы заживо сгорали два человека при исполнении служебных обязанностей, такого не припоминаю.
Наряд ДПС, по предварительным данным, преследовал автомобиль «Жигули» восьмой модели, водитель которого не выполнял законные требования полиции об остановке. В ходе преследования с машиной ГИБДД столкнулась «семерка». Удар пришелся, по некоторым данным, в область бензобака. В результате полицейская машина перевернулась и вспыхнула, как свечка. Оба инспектора погибли. Лихач далеко уйти не сумел, его вскоре задержал другой наряд. Последними словами наших погибших коллег были: «Ведем преследование „восьмерки“, после этого связь по рации оборвалась. По указанию начальника полицейского главка Михаила Бородина на место трагедии выехали и работают глава подразделения собственной безопасности полковник Валентин Зенков, начальник управления по работе с личным составом полковник Владимир Теряев, врио начальника УГИБДД области Алексей Габдорахманов и другие. В эти минуты более подробно и точно сведения о произошедшем ЧП анализируются. О них я обязательно дополнительно проинформирую общественность. Ведется тщательное разбирательство», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых.