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21 ноября 2017
22:20  21 ноября 2017 0

Глава Росструда посоветовал россиянам больше работать

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По мнению главы Росструда, работать надо еще большеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Чтобы быстрее достичь успеха в жизни, россиянам следует больше времени тратить на работу. Такое мнение высказал глава Роструда Всеволод Вуколов.

«Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям, — заявил Вуколов в интервью ТАСС. — Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха».

В Конфедерации труда России прокомментировали заявление Вуколова. Так, вице-президент организации Олег Шеин сказал каналу 360, что повышение трудовой нагрузки позволит некоторым россиянам зарабатывать больше, но в целом не улучшит ситуацию в отношении безработицы и благосостояния граждан.

Как писало «URA.RU», за первые полгода 2017 года работодатели задолжали трудящимся россиянам более 3 млрд рублей зарплаты.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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