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Главные новости Тюменской области
22:54  21 ноября 2017 0

Крупнейший производитель фанеры купит тюменский завод

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Визит в Тюмень, фанера, производство, завод
Инициатором сделки по тюменскому заводу стала Группа «Свеза»Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский фанерный завод купит крупнейший производитель березовой фанеры Группа «Свеза». Стороны уже подписали основные условия сделки и теперь ждут ее одобрения в Федеральной антимонопольной службе.

«В случае закрытия сделки Группа „Свеза“ планирует осуществить плавную интеграцию предприятия в свой холдинг, сохраняя и развивая лучшие практики, персонал, укрепляя сотрудничество с текущими клиентами и поставщиками компании», — цитирует РБК Тюмень генерального директора Группы «Свеза» Анатолия Фришмана.

В компании также рассказали, что сами стали инициатором сделки, но отказались называть сумму контракта. В подробности не стала вдаваться и исполнительный директор Тюменского фанерного завода Гузалия Учар.

Тюменский фанерный завод производит около 90 тысяч кубических метров фанеры в год. 75% продукции предприятия экспортируется. В конце 2016 года предприятие имело выручку в 2,4 миллиарда рублей и чистую прибыль в 163,3 миллиарда.

Группа «СВЕЗА» является мировым лидером на рынке березовой фанеры, выпускает 1,3 млн куб.м продукции ежегодно, включая фанеру и ДСП. По итогам 2017 года инвестиции Группы «СВЕЗА» в основные активы составят 4,5 млрд рублей.

Виктор Дорофеев
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