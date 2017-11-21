Крупнейший производитель фанеры купит тюменский завод

Тюменский фанерный завод купит крупнейший производитель березовой фанеры Группа «Свеза». Стороны уже подписали основные условия сделки и теперь ждут ее одобрения в Федеральной антимонопольной службе.
«В случае закрытия сделки Группа „Свеза“ планирует осуществить плавную интеграцию предприятия в свой холдинг, сохраняя и развивая лучшие практики, персонал, укрепляя сотрудничество с текущими клиентами и поставщиками компании», — цитирует РБК Тюмень генерального директора Группы «Свеза» Анатолия Фришмана.
В компании также рассказали, что сами стали инициатором сделки, но отказались называть сумму контракта. В подробности не стала вдаваться и исполнительный директор Тюменского фанерного завода Гузалия Учар.
Тюменский фанерный завод производит около 90 тысяч кубических метров фанеры в год. 75% продукции предприятия экспортируется. В конце 2016 года предприятие имело выручку в 2,4 миллиарда рублей и чистую прибыль в 163,3 миллиарда.
Группа «СВЕЗА» является мировым лидером на рынке березовой фанеры, выпускает 1,3 млн куб.м продукции ежегодно, включая фанеру и ДСП. По итогам 2017 года инвестиции Группы «СВЕЗА» в основные активы составят 4,5 млрд рублей.