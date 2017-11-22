Дмитрий Медведев в ХМАО отложил принятие нового налога для нефтянки на 2018 год

Эксперимент с новым налогом на добавленный доход для российских нефтяных компаний будет отложен на 2018 год. По данным источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, данное решение было принято на закрытой части совещания, посвященного развитию нефтяных отраслей, которое провел в Ханты-Мансийске глава российского правительства Дмитрий Медведев.
Планируется, что новый налог на добавленный доход (НДД) будет взиматься с доходов от продажи нефти с вычетом расходов на добычу и транспортировку. В этом — его отличие от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который взимается с количества добытой нефти. С учетом низкой цены за баррель нефти и ежегодное падение добычи, нововведение более выгодно для недропользователей.
Крупнейшие нефтегазовые компании страны подали заявку на участие в пилотном проекте. По мнению инсайдеров, проект еще сырой — реальные последствия от его внедрения не просчитаны.
«Многие стороны против введения нового налога считая, что его экономические риски не просчитаны. Это может стать причиной напряженности», — рассуждает инсайдер.
На открытой части заседания премьер-министр РФ Дмитрий Медведев действительно анонсировал обсуждение налога на дополнительный доход, сообщив, что соответствующий вопрос поставлен на повестку заседания правительства 23 ноября, и до этого момента необходимо прийти к какому-то предварительному решению.
«Определимся, как дальше идти по законопроекту, который в настоящий момент у нас стоит в повестке дня заседания правительства на ближайший четверг. То есть это наша последняя встреча перед рассмотрением законопроекта на заседании правительства. В этом смысле это, надеюсь, будет ценный обмен соображениями», — заявил Дмитрий Медведев.
Как ранее сообщало агентство, совещание прошло 21 ноября в здании югорского правительства, куда высокопоставленная делегация прибыла после посещения торжественной церемонии запуска в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера компании «Роснефть».
Кроме премьер-министра в списке участников совещания были: заместитель Медведева Аркадий Дворкович, Министр природных ресурсов Сергей Донской, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, губернатор ХМАО Наталья Комарова. А также генеральные директора нефтяных компаний «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Татнефть», и «Роснефть» Владимир Богданов, Александр Дюков, Наиль Маганов и Игорь Сечин.