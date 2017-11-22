На Урале сносят дом, где начинал карьеру Ельцин. ФОТО

В Екатеринбурге начался снос здания бывшего Свердловского домостроительного комбината на улице Первомайской, 60. Здание примечательно тем, что в этом учреждении произошел взлет карьеры будущего первого президента России Бориса Ельцина. В 1963 году он был назначен главным инженером Свердловского домостроительного комбината, а в 1966 стал директором Свердловского ДСК. В 1968 году Ельцин покинул ДСК в связи с переходом на партийную работу.
В последние годы здание было заброшено, в нем поселились бомжи, которые неоднократно устраивали в помещениях пожары.
«Очень жаль, что не удалось сохранить здание. Вместе с сокурсниками Ельцина мы пытались отстоять дом, чтобы ему придали статус памятника, но Министерство культуры отказало, — рассказал „URA.RU“ Анатолий Кириллов, директор центра истории Свердловской области. — Я разговаривал по телефону с новыми владельцами этого земельного участка. Они обещали повесить памятную доску на своем новом объекте».
Дело в том, что в 2011 году на средства сокурсников первого президента был отремонтирован фасад «Дома Ельцина», а на стене повесили памятную доску из черного мрамора: «В этом здании с 1964 по 1968 гг. работал Борис Николаевич Ельцин, первый Президент Российской Федерации».
Здание на Первомайской, 60 было построено в середине 1950-х годов как школа. Но из-за того, что не было нужного количества детей и здание пустовало, его передали Свердловскому ДСК. На этом месте планируется строительство 27-этажного жилого дома с офисами на первом этаже.
Видео: открытие памятной доски в 2011 году