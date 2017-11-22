16:40 22 ноября 2017 0

Дмитрий Еремеев (слева) и Александр Моор (справа) представляют двуглавую систему власти в Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени на публичные слушания вынесут вопрос об упразднении «двуглавой» системы управления городом. Соответствующие изменения в Устав Тюмени горожане обсудят 5 декабря в малом зале городской администрации.

До сентября 2018 года Дмитрий Еремеев будет входить в здание думы в должности главы города Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Как отмечается в пояснительной записке к проекту изменений в Устав, документ подготовлен для приведения Устава города в соответствие с изменившимся федеральным и региональным законодательством. Теперь избранный думой глава муниципального образования должен возглавить и местную администрацию, пока в Тюмени это две разные должности.

Изменения, в частности, предполагается внести в статью 6 Устава города и изменить структуру органов местного самоуправления: глава города будет возглавлять администрацию Тюмени, а председатель думы — городской представительный орган.

Соответственно, изменения коснутся и части их полномочий. К примеру, председатель думы больше не сможет назначать публичные слушания. Новшество предполагает, что «публичные слушания проводятся по инициативе населения, тюменской городской Думы или главы города Тюмени.

Кроме того, спикера Гордумы лишат права созывать собрания граждан.

Устав Тюмени до изменений — пока Гордума может принять решение об удалении в отставку своего спикера Фото: с сайта www.tyumen-city.ru/gorodtumeny/ustavgoroda

При этом к исключительным полномочиям думы Тюмени предлагается отнести вопрос об «удалении в отставку» главы города — изменения планируется внести в первую часть статьи 27 Устава города, заменив в пункте 10 слова «председателя тюменской городской Думы» словами «главы города Тюмени».

Мэр «подконтролен и подотчетен населению и тюменской городской Думе», и по-прежнему должен будет представлять думе ежегодные отчеты о результатах своей работы и деятельности чиновников администрации. Изменения в Устав не повлекут допрасходов городского бюджета, отмечается в документе. После публичных слушаний проект поступит на обсуждение в думские комиссии, а затем будет вынесен на заседание самой думы.

Источник в аппарате тюменской гордумы рассказал корреспонденту «URA.RU», что «сама избирательная система и права граждан никоим образом не затронуты, изменения касаются главы города и главы администрации». В случае одобрения горожанами и принятия документа, изменения должны вступить в силу только после истечения срока полномочий главы города Тюмени, спикера Гордумы шестого созыва Дмитрия Еремеева — а они заканчиваются в сентябре 2018 года.

Ранее Тюменская областная дума одобрила поправки в закон «О местном самоуправлении в Тюменской области», согласно которому в регионе ввели новый порядок выборов главы города.