13:13 22 ноября 2017 0

Строительное оборудование тоже попадает под льготу по налогам. Но вот только она оказалась неприменима Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский бизнес не сможет воспользоваться льготой по налогу на движимое имущество, которой он так ждет. Все дело в тонкой зацепке — в условиях предоставления этой самой льготы. Как отмечают источники «URA.RU», закон прописан так хитро, что под него не попадут даже некоторые самые крупные промышленные холдинги. Но еще больше пострадает средний бизнес: ведь движимое имущество — это строительное и торговое оборудование, а также станки и механизмы.

Еще в октябре свердловские депутаты подготовили законопроект о продлении действующей на территории региона льготы по уплате налога на движимое имущество юридических лиц до 1 января 2019 года. Льгота была введена в 2013 году на федеральном уровне сроком на пять лет, чтобы дать предприятиям возможность модернизировать свои мощности. Благодаря ей свердловские промышленники, в частности, обновили свой парк станков, закупили новый транспорт. Перед выборами-2017 губернатор пообещал, что льгота будет сохранена и на 2018 год. Это позволило бы промышленникам сэкономить около 5,5 млрд рублей налоговых платежей.

Как стало известно «URA.RU», в законопроекте прописываются два условия для получения льготы. Первое: высвободившиеся средства должны вкладываться в техническое перевооружение и модернизацию производства. Второе — на предприятиях зарплата должна быть не ниже средней по отрасли.

Продление льготы коснется самого широкого круга предпринимателей: это и строительные, и торговые, и, конечно, промышленные организации. Ведь под движимым имуществом в законе понимаются не только вагоны и механизмы, но и оборудование, необходимое для ведения бизнеса среднего уровня.

«И вот условие про зарплату как раз оказалось самым сложным. Потому что эту самую среднюю зарплату по отрасли считают примерно раз в три месяца. И данные нужны четкие, строгие, от статистики. А льгота на налог предоставляется ежемесячно. Но не будет суммы зарплаты по данным Росстата в октябре за сентябрь. Ну просто не работает так эта система! Таким образом, и льгота вроде есть, но воспользоваться ею никто не сможет», — говорит источник «URA.RU»

«Этот налог, по сути, стимулирует регионы выстраивать правильную систему взаимоотношений. Есть соседние области, которые продлили льготу всем сразу и на весь год. И у них весь бюджет уже посчитан с учетом того, сколько из него выпадет. Но я против того, чтобы льготу давали всем без исключения. Надо подходить адресно. Льготы, иную поддержку должны получать сильные и успешные. И в случае с суммой зарплаты необходимо смотреть, стоит ли повышение зарплаты того, чтобы получать льготу. Ведь, по сути, этот налог никак не связан с объемом бизнеса. А зарплаты вообще никак не связаны именно с масштабами бизнеса», — говорит член комитета ОРВ «Деловой России» и координационного совета по оценке регулирующего воздействия Свердловской области Александр Трахтенберг.

В этой ситуации многое зависит от минфина, Союза промышленников и будущего министра экономики. Кроме того, власти региона и депутаты ждут окончательного решения Москвы — примут ли там льготу или нет. Ранее «URA.RU» рассказывало, что Госдума одобрила в начале ноября законопроект о сохранении льготы на движимое имущество. Регионы получат право устанавливать ставку налога на движимое имущество: она не может превышать 1,1%. Обычная ставка налога — 2,2%; льгота по налогу предполагает, что этот сбор не будет платиться вообще.