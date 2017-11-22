В Югре могут ограничить продажу электронных сигарет и так называемых вейпов. Об этом 22 ноября «URA.RU» сообщил начальник пресс-службы Торгово-промышленной палаты ХМАО (ТТП) Анна Шанина.
По словам собеседницы агентства, соответствующий законопроект поступил в ТПП от югорского правительства и сейчас проходит общественное обсуждение. В случае принятия законопроекта продажа паровых никотиновых устройств несовершеннолетним будет ограничена на территории всего региона. А нарушители закона понесут административную ответственность в виде штрафа.
«Мы соберём мнения предпринимателей, сделаем оценку регулирующего воздействия. Оформим все документально и отправим правительству. На данный момент все учреждения, связанные с департаментом здравоохранения ХМАО, полностью поддерживают эту инициативу», — сообщает Анна Шанина.
В пресс-службе ТПП добавили, что окружное управление Росприроднадзора также поддерживает нововведение. «Аэрозоль обычно содержит некоторые канцерогенные и другие токсичные вещества. В продукции некоторых брендов уровень этих вызывающих рак веществ (например, формальдегида или акролеина) столь же высок, как и в дыме сигарет», — отметили в пресс-службе ведомства.
Аналогичные законы ранее были приняты в четырех регионах РФ: Ставропольском крае, Ленинградской, Саратовской и Вологодской областях.