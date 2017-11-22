17:21 22 ноября 2017 0

Идею предложил врач и сотрудник фонда «СПИД.ЦЕНТР» из Москвы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Екатеринбург должен получить особый статус по ВИЧ-инфекции — такое предложение прозвучало в ходе семинара для журналистов и блогеров о противодействии распространению ВИЧ-инфекции, который проходит в эти дни в Екатеринбурге (с 21 по 23 ноября). Эту идею озвучил координатор проектов для молодежи фонда «СПИД.ЦЕНТР» Николай Лунченков, выступивший с докладом в ходе панельной дискуссии. Николай предложил руководству городу вступить в международную программу Fast Track City.

«Fast Track („быстрый путь“) — это программа UNAIDS (программа ООН по ВИЧ/СПИДу), которая призвала страны подписать декларацию о том, что они соглашаются на выполнение ряда мер по ускорению предотвращения эпидемии ВИЧ-инфекции, — рассказал Николай. — [Эту декларацию] подписало порядка 17 стран, Россия является одной из подписавших, но, к сожалению, никаких особых обязательств мы на себя не брали и активного участия в программе не принимаем (как и наши коллеги из Соединенных Штатов). Однако в тех странах, в которых активно ведется реализация проектов программы Fast Track, мы видим значительное улучшение ситуации».

Когда страна в целом не принимает активного участия в программе, в нее могут включаться отдельные города — через Fast Track City. «Fast Track City — это приземление программы со страны на город, — пояснил Лунченков. — Мне кажется, было бы прекрасно, если бы первым Fast Track-городом в России стал Екатеринбург. Это было бы здорово, это дало бы большое движение вверх, в победе над эпидемией».

Николай Лунченков — врач, сотрудник фонда «СПИД.ЦЕНТР» Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В ответ на вопрос одного из участников конференции сотрудник «СПИД.ЦЕНТРа» рассказал, что же нужно для того, чтобы город включился в эту программу. «Для этого правительство Екатеринбурга должно вступить в диалог с UNAIDS и взять на себя определенные обязательства, — говорит Николай Лунченков. — Недавно в Милане прошла конференция, и мэр Милана подписал на ней программу Fast Track City, взяв на себя эти обязательства. Мэры Киева, Одессы тоже подписали».

Как сообщало ранее «URA.RU», в Екатеринбурге проходит трехдневный семинар для журналистов и блогеров о противодействии распространению ВИЧ-инфекции, организованный федеральным проектом «Знаю. Не боюсь». Его программа включает в себя встречу свердловских журналистов, блогеров и модераторов соцсетей с известными журналистами, врачами, представителями некоммерческих организаций. Одних из спикеров семинара стал Николай Лунченков — координатор молодежных проектов организации «СПИД.ЦЕНТР» (благотворительный фонд и одноименный интернет-портал, посвященный проблематике ВИЧ и СПИДа).