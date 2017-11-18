Звезды федеральных СМИ едут в Екатеринбург поговорить о СПИДе

В столицу Урала едут руководители федеральных СМИ для участия в семинаре для журналистов и блогеров о противодействии распространению ВИЧ-инфекции. Об этом «URA.RU» сообщили в Инициативной группе «Знаю. Не боюсь», которая является организатором мероприятия. Оно состоится 21 ноября в 15 часов
«Цикл мероприятий включает в себя встречу свердловских журналистов, блогеров и модераторов студенческих социальных сетей с известными журналистами, врачами, представителями некоммерческих организаций федерального и регионального уровня», — говорится в пресс-релизе.
Среди приглашенных спикеров — медицинский журналист и редактор интернет-портала «Медуза» Дарья Саркисян, главный редактор сайта Life4me.plus Анна Федоряк, координатор проектов для молодежи Фонда «СПИД.Центр» Николай Лунченков.
По сообщению организаторов, общение гостей с екатеринбургскими блогерами и журналистами будет строиться в форме панельной дискуссии. Основные темы для обсуждения: ситуация с распространением ВИЧ-инфекции на Урале, как остановить эпидемию, профилактика ВИЧ/СПИДа в уязвимых группах (секс-работницы, наркопотребители, геи), как для борьбы с ВИЧ использовать соцсети и т. д.
На этом же мероприятии будут подведены итоги конкурса для свердловских журналистов, освещающих тему ВИЧ, организованного Свердловским центром по профилактике и борьбе с ВИЧ (центр является соорганизатором мероприятия).
Причем одним днем все не закончится: 22 ноября Николай Лунченков встретится с учащимися свердловского медицинского колледжа — волонтерами, работающими в сфере профилактики ВИЧ и участниками команды dance4life.
А 23 ноября пройдет мастер-класс со студентами екатеринбургских вузов по теле «Свободное путешествие в мир партнерских отношений» — его проведет доктор психологии, профессор Международной академии психологических наук Светлана Пермина.