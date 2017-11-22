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Главные новости Тюменской области
17:18  22 ноября 2017 0

Денис Мацуев сыграет в футбол с журналистами Тюмени

Пресс-конференция к фестивалю «Денис Мацуев представляет…». Екатеринбург, мацуев денис
Команду музыкантов возглавит Денис МацуевФото: Василий Гришин © URA.RU

Матч между командой музыкантов и журналистами пройдет в Тюмени 18 декабря, сообщили «URA.RU» в Тюменском концертно-театральном объединении. На поле выйдет сборная Тюменского филармонического оркестра и команда журналистов местных СМИ. Музыкантов возглавит известный пианист Денис Мацуев. Кому из акул пера достанется капитанская повязка, неизвестно.

Пока команды только формируются, тренировки начнутся позже. Вечером того же дня в филармонии состоится закрытие музыкального фестиваля Дениса Мацуева в формате джазового концерта.

В 2015 году в Тюмени был создан филармонический оркестр, в состав которого вошли в основном приезжие музыканты — выпускники консерваторий Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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