Денис Мацуев сыграет в футбол с журналистами Тюмени

Команду музыкантов возглавит Денис Мацуев
Матч между командой музыкантов и журналистами пройдет в Тюмени 18 декабря, сообщили «URA.RU» в Тюменском концертно-театральном объединении. На поле выйдет сборная Тюменского филармонического оркестра и команда журналистов местных СМИ. Музыкантов возглавит известный пианист Денис Мацуев. Кому из акул пера достанется капитанская повязка, неизвестно.
Пока команды только формируются, тренировки начнутся позже. Вечером того же дня в филармонии состоится закрытие музыкального фестиваля Дениса Мацуева в формате джазового концерта.
В 2015 году в Тюмени был создан филармонический оркестр, в состав которого вошли в основном приезжие музыканты — выпускники консерваторий Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.