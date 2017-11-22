«Лидеры России» дошли до полуфинала: скоро страна узнает новую элиту

17:52 22 ноября 2017 0

Из 200 тысяч участников конкурса «Лидера России» до полуфинала дошло меньше 3000 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Борьба за право быть лидером России продолжается. В среду, 22 ноября, стало известно, что в полуфинал прошли 2691 человек. В финал конкурса из них смогут попасть только 300 человек — именно они получат миллион рублей на образование в любой российской бизнес-школе и право учиться у таких наставников, как, например, глава Сбербанка Герман Греф или председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, что на результаты конкурса жаловались даже чиновники, которые не смогли выйти в полуфинал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Изначально на конкурс «Лидеры России», инициатором которого выступил президент Владимир Путин, подали заявки почти 200 тысяч человек. Некоторые из них отсеялись уже на предварительном этапе, когда нужно было записать собственное видеоинтервью о мотивах участия в конкурсе. После первого этапа, онлайн тестирования на общий уровень знаний, осталось 12 500 человек. А по итогам двухдневного теста на управленческий потенциал — до полуфинала дошли только 2691 человек.

Директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС, руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров на итоговой пресс-конференции в ТАСС рассказал, что по итогам второго этапа конкурса было очень много обиженных: «Мне и сейчас на телефон приходят вопросы о несправедливости результатов. Люди пишут, что они уже успешные управленцы, а их лидерский потенциал по тестам ниже среднего получился. Но я хочу сказать, что эти тесты призваны не просто определить современную модель успешного управленца, нам было важно, чтобы мы могли отобрать людей, которые нужны будут в управлении страной в перспективе». Комиссаров также рассказал «URA.RU», что среди недовольных результатом были и действующие чиновники. Но куратор проекта отметил, что не стоит расстраиваться тем, кто не выйдет в финал: «Ко мне уже обращаются губернаторы, представители крупных компаний в поисках новых сотрудников — успешных участников проекта. А это не только 300 человек, который станут победителями».

Вице-спикер Светлана Журова убеждала всех, что в «Лидерах России» победу одерживают без блата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-спикер Госдумы, олимпийская чемпионка и член экспертного совета проекта Светлана Журова рассказала, что у нее в соцсетях тоже много обращений от жалобщиков: «Кто-то возмущался вопросом про „Поднятую целину“ Шолохова, потому что не проходили роман в школе. Но те, кто считает себя лидерами, должны понимать, что этот вопрос был умышленный, чтоб поймать обманщиков, кто будет пользоваться интернетом для поиска ответа. Некоторые участники явно завысили свой лидерский потенциал и восприняли очень лично этот тест. А лидер всегда должен относиться к себе критически. У нас же участники конкурса писали жалобы на несправедливость теста прямо президенту. Но все должны понимать, что в этом конкурсе не может быть блата. Тем, у кого есть блат, просто не нужны такие конкурсы».

Журова также рассказала, что было интересно просматривать видео интервью участников конкурса: «По некоторым сразу было видно, почему они не прошли этапы конкурса. На самом деле иногда было смешно. Некоторые называли, например, себе лидерами России и сидели на фоне золотых канделябров».

Один из участников конкурса частный предприниматель Роман Крылов, который прошел в полуфинал, рассказал «URA.RU», что в конкурсе его заинтересовал именно элемент соперничества, игры: «Финалы, полуфиналы. Я сам занимаюсь тем, что разрабатываю игровые решения для бизнеса. Мне было интересно посмотреть, как коллеги это сделали. Но сейчас мне уже интересно выиграть и получить наставника среди суперпрофессионалов». Роман Крылов прошел.

Конкурс «Лидеры России» был анонсирован первым замглавы администрации Сергеем Кириенко больше месяца назад, 11 октября. Заявку на него мог подать любой россиянин не старше 50 лет. Кандидат должен иметь опыт работы на руководящей должности ни менее пяти лет, для участников моложе 35 лет — достаточно двух лет. За участниками конкурса следят крупнейшие госкорпорации, министерства, полпредства, главы регионов и другие федеральные ведомства. Победители смогут в их лице найти своих работодателей. Первые 300 финалистов получат образовательный грант в миллион рублей, которые смогут потратить на обучение в любом российском вузе (сумма гранта рассчитывалась из примерной стоимости программы MBA). Финалисты также станут участниками специальной программы развития кадрового управленческого резерва. Проект проходит под патронажем администрации президента и РАНХиГС.