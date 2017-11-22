{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
21 ноября 2017
20 ноября 2017
18:20  22 ноября 2017 0

Пермякам объяснили, зачем снесли уникальное советское панно

Уникальное панно снесли из-за аварийного состоянияФото: Надежда Агишева

Собственники здания, на котором было размещено панно «Наука», объяснили, зачем ликвидировали уникальное произведение искусства советской эпохи. Они пообещали максимально сохранить вид плит, из которых оно было создано.

Во вторник, 21 ноября, пермяки были шокированы тем, как со здания НИИУМС по адресу Ленина, 66 буквально снесли панно, выполненное в технике эмали. «Это был шедевр советского монументального искусства. Это уникальное произведение, которое сделано на основе эмалированных панелей на Лысьвенском заводе. Такой технологии я больше нигде не встречала», — написала на своей страничке в Facebook директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева.

Новость по теме
В центре Перми сносят уникальное панно

Как объяснил собственник здания, панно стали демонтировать из-за аварийного состояния кладки. Руководство НИИУМС пообещало, что остатки произведения искусства будут сниматься максимально аккуратно, чтобы не испортить их внешний вид. «Демонтированная плитка будет складирована, далее будет проводиться консультация с реставраторами, которые исследуют состояние плиток панно и дадут экспертную оценку возможности ее реставрации», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Между тем судьбой «Науки» уже озаботилась депутат гордумы Надежда Агишева. На своей странице в Facebook она написала, что ищет реставраторов для консультации и склад для хранения фрагментов.

Панно «Наука» было создано в 1982 году знаменитыми художниками Степаном и Еленой Калюпановыми в технике эмали — очень редкой в СССР.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров