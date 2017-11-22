Пермякам объяснили, зачем снесли уникальное советское панно

Собственники здания, на котором было размещено панно «Наука», объяснили, зачем ликвидировали уникальное произведение искусства советской эпохи. Они пообещали максимально сохранить вид плит, из которых оно было создано.
Во вторник, 21 ноября, пермяки были шокированы тем, как со здания НИИУМС по адресу Ленина, 66 буквально снесли панно, выполненное в технике эмали. «Это был шедевр советского монументального искусства. Это уникальное произведение, которое сделано на основе эмалированных панелей на Лысьвенском заводе. Такой технологии я больше нигде не встречала», — написала на своей страничке в Facebook директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева.
Как объяснил собственник здания, панно стали демонтировать из-за аварийного состояния кладки. Руководство НИИУМС пообещало, что остатки произведения искусства будут сниматься максимально аккуратно, чтобы не испортить их внешний вид. «Демонтированная плитка будет складирована, далее будет проводиться консультация с реставраторами, которые исследуют состояние плиток панно и дадут экспертную оценку возможности ее реставрации», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии.
Между тем судьбой «Науки» уже озаботилась депутат гордумы Надежда Агишева. На своей странице в Facebook она написала, что ищет реставраторов для консультации и склад для хранения фрагментов.
Панно «Наука» было создано в 1982 году знаменитыми художниками Степаном и Еленой Калюпановыми в технике эмали — очень редкой в СССР.