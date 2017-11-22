18:45 22 ноября 2017 0

Максим Петлин проследит за ходом конференции свердловского отделения «Яблока» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

3 декабря состоится конференция Свердловского регионального отделения партии «Яблоко», на которой будет избран новые состав его совета, контрольно-ревизионной комиссии, председатель отделения и его заместители. Делегаты также обсудят предварительный список потенциальных кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы.

Ответственным за подготовку конференции назначен уполномоченный по финансовым вопросам и управлению имуществом областной партячейки Максим Петлин. Он заявил «URA.RU», что претендовать на пост руководителя отделения сможет любой участник конференции. Федеральное бюро партии не будет рекомендовать своего кандидата на этот пост.

Полномочия руководящих органов свердловского отделения «Яблока» были приостановлены 21 июня 2017 года. Федеральное бюро партии приняло такое решение после того, как экс-руководитель партячейки Юрий Переверзев вместе с девятью единомышленниками заявили о выходе из политической организации. Они протестовали против поступившего из Москвы указания выдвинуть кандидатом в губернаторы области мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.