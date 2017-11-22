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22 ноября 2017
21 ноября 2017
19:09  22 ноября 2017 0

Уральских депутатов обвинили в незаконном проникновении в детсад. ФОТО

В садике не готовы были к приходу визитеровФото: Александр Ивачев

Скандал разразился в екатеринбургском детском саде № 239, куда вопреки запрету заведующей проникли два депутата городской думы с группой поддержки. Народные избранники пытались убедить заведующую, что она должна принять ребенка без туберкулиновой прививки Манту.

По словам работников, депутаты не стали заранее звонить и договариваться о встрече, а решили нагрянуть внезапно. «Они незаконно ворвались на территорию детского сада, их никто не пускал. Калитка садика закрыта, есть домофон. Один из мужчин, который повыше, перегнулся, почти перелез через забор и нажал кнопку домофона на выход, которая находится в стороне. Вместе с депутатами были их помощники, родители ребенка и какая-то женщина-общественница», — рассказал собеседник «URA.RU». По его словам, родители трехлетнего мальчика относятся к той категории, которая считает прививки недопустимыми из-за вреда для здоровья. Между тем появление ребенка без пробы Манту или справки от фтизиатра запрещено законом и влечет ответственность для сотрудников детских учреждений.

В результате недовольные гости вышли из кабинета заведующей и вызвали полицию. А потом и сами направились в отдел, где мать мальчика написала заявление. «В отдел полиции № 7 поступило заявление от гражданки по поводу того, что ее ребёнка не принимают в детский сад. Заявление принято, по нему проводится проверка службой ПДН. Сообщений о нарушениях общественного порядка либо конфликтных ситуациях на территории детского сада в полицию не поступало», — сообщил «URA.RU» Евгений Крюков, сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

Мать ребенка написала заявление в полицию, что ее сына не хотят принимать в садик
Фото: Александр Ивачев

Как стало известно «URA.RU», в детский сад приходили депутат городской Думы Екатеринбурга Эдуард Мансуров и депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев. Редакция «URA.RU» связалась с Александром Ивачевым. Депутат рассказал, что к нему обратились за помощью родители ребенка, которого не принимают в детский сад. Он вместе со своим коллегой из гордумы пошел разбираться.

«У родителей мальчика аллергия на пробу Манту. Разумеется, они подозревают, что и у их сына может быть такая реакция, и запрещают ставить прививку. У них есть справка из поликлиники, что ребенок здоров и допускается в садик. Есть документ, подписанный Татьяной Мерзляковой, которая тоже просит принять ребенка. Закон на стороне родителей, но местные санитарные нормы вступили в противоречие с федеральными», — рассказал Александр Ивачев.

По словам депутата Ивачева, большая группа родителей, которые не позволяют ставить своим детям прививки, проведет в Екатеринбурге митинг начале декабря. А на следующий день в здании областного Заксобрания планируется проведения круглого стола на эту тему, с привлечением всех заинтересованных сторон.

Александр Лукманов
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