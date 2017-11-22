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22 ноября 2017
20:27  22 ноября 2017 0

Украинские военные воспользовались хаосом в Луганске и пошли в наступление

Юрий Мысягин написал отчет о военных действиях в соцсетиФото: Юрий Мысягин, Facebook
новость из сюжета:
Война на Украине
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели военную операцию на Сведлодарской дуге, то есть на линии соприкосновения ДНР и ЛНР. Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

«В результате внезапных военных действий наших подразделений были освобождены несколько поселков, также были взяты под наш контроль несколько стратегических высот. В результате этой операции у нас появились новые позиции размером несколько квадратных километров, на которых мы уже успешно закрепились», — сообщил Мысягин.

В боевых действиях участвовали военные разных подразделений 54-й бригады ВСУ и 24-го штурмового батальона «Айдар». Волонтер также отметил в соцсети, что военнослужащие «были вынуждены» идти в наступление «из-за систематических провокаций и обстрелов наших позиций на Светлодарской дуге из запрещённого Минскими договоренностями тяжёлого вооружения». Луганская народная республика эту информацию пока не подтверждала.

Ранее глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий высказался о последних событиях под Луганском. Он провел совещание с исполняющими обязанности главы МВД и МЧС о происходящем в Луганске, где поручил им «навести порядок» в столице республики, информировала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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