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23 ноября 2017
22 ноября 2017
00:14  23 ноября 2017 0

Украина закрыла границу для актера Добронравова

Фёдор Добронравов уверен, что запрет является слухомФото: Retinha / ru.wikipedia.org

Служба безопасности Украины приняла решение запретить въезд в страну российскому актеру Фёдору Добронравову из-за посещения Крыма. Ограничение, по словам пресс-секретаря ведомства Елены Гитлянской, будет действовать на протяжении трех лет.

«Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Фёдору Добронравову, который неоднократно посещал Крым», — написал представитель СБУ на свой странице в Facebook.

Сам Добронравов в разговоре с RT заявил, что ничего не знает о запрете: «Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу. Всё затихнет — будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь».

Сергей Демин
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