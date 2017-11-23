Украина закрыла границу для актера Добронравова

00:14 23 ноября 2017 0

Фёдор Добронравов уверен, что запрет является слухом Фото: Retinha / ru.wikipedia.org

Служба безопасности Украины приняла решение запретить въезд в страну российскому актеру Фёдору Добронравову из-за посещения Крыма. Ограничение, по словам пресс-секретаря ведомства Елены Гитлянской, будет действовать на протяжении трех лет.

«Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Фёдору Добронравову, который неоднократно посещал Крым», — написал представитель СБУ на свой странице в Facebook.

Сам Добронравов в разговоре с RT заявил, что ничего не знает о запрете: «Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу. Всё затихнет — будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь».