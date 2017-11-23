Суд арестовал участников перестрелки в «Москва-Сити»

00:50 23 ноября 2017 0

Обвиняемые по делу о стрельбе в центре Москвы арестованы на два месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресненский районный суд Москвы арестовал обвиняемых по делу о перестрелке в деловом центре «Москва-Сити» Эльдара Хамидова и Магомеда Исмаилова. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Как он сообщил РАПСИ, по решению суда мужчины будут находиться под стражей до 18 января 2018 года. Хамидова, как напоминает агентство, пока обвиняют в «Покушение на убийство двух и более лиц». Эта статья в будущем, вероятнее всего, будет переквалифицирована на «Убийство», поскольку один из пострадавших в перестрелке охранник скончался, пишет ТАСС. Исмайлову же инкриминируется хулиганство.

Перестрелка в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око», напомним, произошла 17 ноября. Охранники попросили водителя убрать неправильно припаркованный «Мерседес», мешавший проходу гостей на юбилей бизнесмена Дмитрия Павлова. На эту просьбу из припаркованных рядом машин вышли несколько мужчин, охранявших предпринимателя Гавриила Юшваева. Словесная перепалка закончилась стрельбой в здании башни «Око». В итоге шесть охранников госпитализировали в городские больницы. Один скончался.