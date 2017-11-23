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23 ноября 2017
22 ноября 2017
00:50  23 ноября 2017 0

Суд арестовал участников перестрелки в «Москва-Сити»

Москва, разное., вечерний город, москва сити, воробьевы горы, виды москвы
Обвиняемые по делу о стрельбе в центре Москвы арестованы на два месяцаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресненский районный суд Москвы арестовал обвиняемых по делу о перестрелке в деловом центре «Москва-Сити» Эльдара Хамидова и Магомеда Исмаилова. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Как он сообщил РАПСИ, по решению суда мужчины будут находиться под стражей до 18 января 2018 года. Хамидова, как напоминает агентство, пока обвиняют в «Покушение на убийство двух и более лиц». Эта статья в будущем, вероятнее всего, будет переквалифицирована на «Убийство», поскольку один из пострадавших в перестрелке охранник скончался, пишет ТАСС. Исмайлову же инкриминируется хулиганство.

Перестрелка в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око», напомним, произошла 17 ноября. Охранники попросили водителя убрать неправильно припаркованный «Мерседес», мешавший проходу гостей на юбилей бизнесмена Дмитрия Павлова. На эту просьбу из припаркованных рядом машин вышли несколько мужчин, охранявших предпринимателя Гавриила Юшваева. Словесная перепалка закончилась стрельбой в здании башни «Око». В итоге шесть охранников госпитализировали в городские больницы. Один скончался.

Сергей Демин
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