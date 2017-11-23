Правительство обсудит повышение зарплат в образовании и здравоохранении

04:40 23 ноября 2017 0

Работникам образования, науки, культуры и здравоохранения могут поднять зарплаты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В четверг, 23 ноября, правительство России рассмотрит вопрос выделения 3,6 миллиарда рублей в 2017 году на повышение зарплат для работников госучреждений в сфере образования и науки.

«…в целях повышения оплаты труда работников федеральных государственных учреждений в сфере образования и науки… Проектом распоряжения Правительства предлагается выделить бюджетные ассигнования в размере 3,6 млрд рублей», — говорится на сайте кабмина.

Более того, на том же заседании также обсудят выделение 200 млн и 1,3 млрд рублей для повышения зарплаты работников федеральных государственных учреждений культуры и здравоохранения соответственно.