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23 ноября 2017
22 ноября 2017
04:40  23 ноября 2017 0

Правительство обсудит повышение зарплат в образовании и здравоохранении

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
Работникам образования, науки, культуры и здравоохранения могут поднять зарплатыФото: Александр Елизаров © URA.RU

В четверг, 23 ноября, правительство России рассмотрит вопрос выделения 3,6 миллиарда рублей в 2017 году на повышение зарплат для работников госучреждений в сфере образования и науки.

«…в целях повышения оплаты труда работников федеральных государственных учреждений в сфере образования и науки… Проектом распоряжения Правительства предлагается выделить бюджетные ассигнования в размере 3,6 млрд рублей», — говорится на сайте кабмина.

Более того, на том же заседании также обсудят выделение 200 млн и 1,3 млрд рублей для повышения зарплаты работников федеральных государственных учреждений культуры и здравоохранения соответственно.

Сергей Демин
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