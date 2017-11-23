Названы сроки отмены паспортов в России

06:54 23 ноября 2017 0

Для отмены паспортов необходимы законы и инфраструктура Фото: Александр Константинов © URA.RU

Через 15-20 лет российские паспорта могут быть заменены на контроль биометрических данных [систему распознавания лиц]. Об этом заявил Александр Ханин, гендиректор компании VisionLabs, которая занимается разработкой программного обеспечения по биометрии.

«С технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность, на биометрические данные. Так, например, сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза позволяет обеспечить высокую полноту и точность распознавания человека, которая делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов для большинства повседневных сценариев», — приводит РИА «Новости» слова Ханина.

Что касается практической точки зрения, как добавил собеседник агентства, для замены паспортов на биометрию необходимы соответствующие законы и инфраструктура, при помощи которой и будет производиться считывание биометрических данных. В ближайшие несколько лет власти вряд ли примут решение отказаться от привычных бумажных документов, поскольку ничего из вышеперечисленного еще нет, заявил Хинин, добавив, что произойти это может не раньше, чем через 15-20 лет.